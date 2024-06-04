ВПЛ смогут получить деньги за жилье в оккупации: депутаты Рады приняли законопроект

Депутаты Верховной Рады предварительно приняли решение о выплате компенсаций за уничтоженное имущество на временно оккупированных территориях. Это позволит украинцам, чья недвижимость была уничтожена в результате боевых действий, получить поддержку от государства.

Согласно данным портала Верховной Рады, 4 июня законопроект №11161 был принят за основу с доработкой некоторых положений. Инициатива бахмутского активиста Аркадия Петросяна ("Европейская солидарность") собрала голоса 255 нардепов.

Если законопроект будет принят окончательно, на помощь от государствас могут рассчитывать только украинцы, чья недвижимость находится на подконтрольной территории. Цель нового законопроекта: помочь получить компенсацию переселенцам, чье жилье сегодня находится на оккупированной территории.

Принятие нового закона облегчит процедуру получения компенсации за разрушенные или поврежденные объекты недвижимого имущества для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), переместившихся с территорий, включенных в список территорий, на которых ведутся боевые действия или временно оккупированных Россией. Это должно поддержать их социально-экономическое положение, улучшить условия жизни и дальнейшую адаптацию и более быструю интеграцию в новые территориальные общины.

Как пояснил первый заместитель председателя Комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк ("Голос"), физический осмотр такой недвижимости не будет проводиться. Чтобы получить помощь, владельцу имущества нужно будет предоставить :

соответствующее заявление;

необходимый перечень документов;

материалы фото- и видеофиксации имущества до и после уничтожения или повреждения.

Кроме того, собственник такого имущества будет иметь право отказаться от своего права собственности на имущество в пользу государства.

Ранее сообщалось, что по состоянию на 15 мая по программе есть Восстановление более 51 тысячи семей получило 4,7 миллиарда гривен на проведение ремонтных работ. Кроме того, было выдано 6,7 тысяч жилых сертификатов на приобретение или восстановление уничтоженного жилья. Средняя сумма сертификата составляет 1,7 миллионов гривен. Между тем, люди из Херсонской, Донецкой, Харьковской и Запорожской областей не могут получить компенсации за потерянное жилье из-за трудностей с фиксацией разрушений в опасных зонах, где члены комиссий рискуют жизнью.

Также OBOZ.UA писал, что более 400 украинских семей, чья недвижимость была уничтожена в результате полномасштабной российской агрессии, получили отказ по программе Восстановление. Они не смогли получить компенсацию, поскольку не внесли необходимые данные о жилье в Государственный реестр прав.

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