Компенсации за утраченное жилье по программе єВідновлення: почему жители пострадавших регионов остаются без помощи

Люди из Херсонской, Донецкой, Харьковской и Запорожской областей не могут получить компенсации за утраченное жилье из-за трудностей с фиксацией разрушений в опасных зонах, где члены комиссий рискуют жизнью. Несмотря на успех программы єВідновлення в других регионах, правительство и профильные министерства ищут пути решения проблемы для наиболее пострадавших территорий.

Об этом сообщил глава подкомитета по вопросам временно оккупированных территорий, восстановлению и развитию деоккупированных территорий Украины Сергей Козырь. По его словам, правительство, парламент и Офис президента не имеют четкой информации о масштабе необходимых компенсаций в этих регионах.

По состоянию на 15 мая 2024 года 51,6 тысячи семей получили 4,7 миллиарда гривен на проведение ремонтных работ по программе єВідновлення. Кроме того, было выдано 6,7 тысячи жилищных сертификатов на приобретение или восстановление уничтоженного жилья. Средняя сумма сертификата составляет 1,7 миллиона гривен. "Мы видим, что люди получают адекватные компенсации для того, чтобы отремонтировать или приобрести (построить) новое жилье", – отметил Сергей Козырь.

Программа успешно действует в основном в Киевской области. Однако даже там, в частности в Буче и Ирпене, люди вынуждены жить в мобильных городках, предоставленных Польшей. Козырь признает существование территориальной проблемы, которая особенно остро проявляется в наиболее пострадавших регионах – на Херсонщине, в Донецкой, Харьковской и Запорожской областях.

Одна из главных причин, почему компенсации не доходят до жителей этих областей, – это риски для жизни и здоровья членов комиссий, которые должны фиксировать разрушения на месте. "На наиболее пострадавших территориях восстановить их или выплатить компенсации людям, потерявшим жилье, сейчас практически невозможно. Есть потребность в физическом присутствии местной комиссии, где необходимо зафиксировать разрушение. Однако есть риски для жизни и здоровья членов комиссии в населенных пунктах, постоянно обстреливаемых", – пояснил Козырь.

Он также подчеркнул, что постоянно проходят коммуникации с профильным министерством в поисках выхода из этой ситуации. "Мы постоянно общаемся на эту тему с профильным министерством, ищем выход", – добавил он.

Таким образом, хотя программа єВідновлення и оказывает значительную поддержку многим украинским семьям, наиболее пострадавшие регионы сталкиваются с уникальными вызовами, требующими отдельных решений и подходов. Решение этих проблем критически важно для обеспечения справедливого и всеобъемлющего восстановления жилья для всех граждан Украины.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, более 400 украинских семей, чья недвижимость была уничтожена в результате полномасштабной российской агрессии, получили отказ по программе єВідновлення. Они не смогли получить компенсацию, поскольку не внесли необходимые данные о жилье в Государственный реестр прав.

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