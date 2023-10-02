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Возможность разбогатеть? Чего стоят копейки, которые НБУ выводит из обращения

Роман Костюченко
Личные финансы
2 минуты
1,4 т.
Почему выведенные из обращения копейки, которые остались у украинцев, ничего не стоят

НБУ выводит из оборота монеты выпущенные до 2003 года – с целью оптимизации их номинального ряда. Впрочем, дорогими и коллекционными такие копейки не станут – ведь они были выпущены большими тиражами и из обычных материалов.

"Люди почему-то думают, что если взять монету, отложить ее и через 100 лет кому-то там продать, то она будет стоить миллион. Это заблуждение", – объяснил OBOZREVATEL редактор сайта "Монеты-Ягодки" Виталий Ткач.

Он отметил: ценятся только монеты из драгоценных металлов – например, серебра или золота. Или редкие. Так что превратить "массовые" копейки в сокровище, подождав, пока они состарятся, не получится.

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"Был как-то случай. Мужчина говорит, мол, отложу 10 копеек – племяннику подарю. Но это обычная монета, она не будет стоить дорого. Даже столетней давности монеты не все чего-то стоят", – констатировал эксперт.

Какие монеты выводят из оборота

Нацбанк выводит из оборота сразу несколько номиналов копеек, выпущенных до 2003 года. В частности:

  • 1 копейку;
  • 2 копейки;
  • 5 копеек;
  • 25 копеек.

Из оборота выводят также гривни

Помимо монет из оборота выводят и гривневые купюры – тоже выпущенные до 2003 года. Это номиналы в:

  • 1 грн;
  • 2 грн;
  • 5 грн;
  • 10 грн;
  • 20 грн;
  • 50 грн;
  • 100 грн;
  • 200 грн.
Какие копейки и гривни НБУ вывел из оборота

Почему деньги выводят из обращения

Как объяснили в регуляторе, изъятие денег из наличного обращения является частью оптимизации номинального ряда банкнот и монет гривны. Предполагается, что это:

  • повысит защиту и качество денег;
  • сделает наличные расчеты более комфортными и простыми.

Деньги можно обменять

Монеты и банкноты, которые НБУ выводит из оборота, украинцы могут обменять на более новые. При чем, совершенно бесплатно. Для этого следует обращаться в Национальный банк Украины по адресам:

  • в Киеве: Контрактовая пл., 2А;
  • в Днепре: ул. Воскресенская, 13;
  • во Львове: ул. Коперника, 4;
  • в Одессе: ул. Ришельевская, 8;
  • в Харькове: Театральная пл., 1;
  • в Хмельницком: ул. Владимирская, 91.

Также обмен можно провести в уполномоченных банках. Такими являются:

  • Ощадбанк;
  • ПриватБанк;
  • Райффайзен Банк;
  • ПУМБ.

Ранее же НБУ планировал прекратить обмен 1 октября. Однако было принято решение продлить этот срок: теперь он истекает через 3 месяца после окончания или отмены военного положения в стране. Впрочем, сам вывод этих монет и купюр из оборота не отменен.

"НБУ продлевает срок обмена монет мелких номиналов и банкнот гривни старого образца, введенных до 2003 года, которые изымаются из обращения и перестали быть средством платежа. Их можно будет обменивать до конца военного положения и еще в течении 90 календарных дней после его прекращения или отмены", – сообщили в Нацбанке.

Продлили же срок обмена, объяснили там, в частности ради украинцев, которые оказались на временно оккупированных территориях, а также переселенцев – чтобы они имели больше времени для этого.

Как сообщал OBOZREVATEL, дорого можно продать 2 копейки 1994 года разновидности 2(10 к.)АА – по цене от 4 500 грн. Эту монету можно узнать по широкому канту аверса (лицевой стороне).

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