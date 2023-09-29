В Украине не будут принимать многие гривни и копейки: НБУ перенес сроки для обмена

НБУ не будет прекращать с 1 октября процесс обмена ряда монет и купюр, выпущенных до 2003 года, как планировалось ранее. Причина – установление нового крайнего срока: через 3 месяца после окончания или отмены военного положения в стране.

Об этом сообщили в самом Нацбанке. При этом подчеркнув: вывод этих монет и купюр из оборота, из-за которого и начали проводить обмен, не отменен – они больше не будут платежным средством.

"НБУ продлевает срок обмена монет мелких номиналов и банкнот гривни старого образца, введенных до 2003 года, которые изымаются из обращения и перестали быть средством платежа. Их можно будет обменивать до конца военного положения и еще в течении 90 календарных дней после его прекращения или отмены", – говорится в сообщении.

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Продлили же срок обмена, объясняется, в частности ради украинцев, которые оказались на временно оккупированных территориях, а также переселенцев – чтобы они имели больше времени для этого.

Какие копейки и гривни выведут из оборота

Монеты номиналов 1, 2, 5 и 25 коп., выпущеные до 2003 года.

Банкноты в 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 и 200 грн, старше 2003 года.

Где можно обменять монеты и купюры и какая цена

Обмен монет и банкнот на другие всех находящихся в обращении номиналов в суммах, кратных 10 копейкам (для монет) проходит бесплатно. Для этого следует обращаться в Национальный банк Украины по адресам:

в Киеве: Контрактовая пл., 2А;

в Днепре: ул. Воскресенская, 13;

в Львове: ул. Коперника, 4;

в Одессе: ул. Ришельевская, 8;

в Харькове: Театральная пл., 1;

в Хмельницком: ул. Владимирская, 91.

Также обмен можно провести в уполномоченных банках. Такими являются:

Ощадбанк;

ПриватБанк;

Райффайзен Банк;

ПУМБ.

"Актуальную информацию, в каких отделениях и филиалах можно осуществить обмен, нужно узнавать на официальных сайтах этих банков", – рассказали а НБУ.

Как сообщал OBOZREVATEL, надеяться же в будущем заработать большие деньги на продаже таких монет украинцам не стоит. Ведь по словам нумизматов, эти копейки никогда не станут дорогими.