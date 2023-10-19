Военкоматы блокируют счета украинцев? Что на самом деле происходит и за что могут наказать военнообязанных 

В Украине ряд СМИ и Telegram-каналов со ссылкой на заявление в соцсетях адвоката Владимира Крекотеня. сообщили о том, что военкоматы якобы начали блокировать счета украинцев, которые игнорируют повестки. На самом деле в своем заявлении адвокат говорил о том, что счета блокируют в результате исполнительного производства и для тех, кто не заплатил штраф.

Как разъяснил OBOZ.UA частный исполнитель Анатолий Телявский, действительно, если орган имеет право оформлять протокол об административном правонарушении, то государственные исполнители имеют право на основании этих документов пытаться взыскать штраф у нарушителя.

При этом блокирование счета не является наказанием. Счет блокируют только в случае, если украинец не заплатил штраф и до момента, пока штраф будет уплачен. Такая же практика существует и с любыми другими штрафами (чаше всего за нарушение ПДД),

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По закону представители ТЦК (военкоматы) действительно имеют право составлять протокол, после они по почте должны сообщить военнообязанному, где будет рассматриваться дело о нарушении им действующего законодательства и принятии решении о штрафу. Штраф за неявку по повестке составляет 1700 грн. Действительно, если этот штраф не заплатить, то государственные исполнители могут попытаться взыскать долг, арестовав счета в банке.

Однако такое явление не может быть массовым, так как государственные исполнители и без того перегружены делами. процент выполнения судебных решений невысокий, а счет должника перед арестом еще нужно найти.

Как ранее писал OBOZ.UA, часть украинцев получила штрафы за неуплату налогов на квартиры. Штраф должны платить только те, кто имеют большую недвижимость и вовремя не заплатил налог.

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