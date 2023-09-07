Украинцы должны были заплатить налоги за квартиры: с сентября начнут начислять штрафы

Украинцы должны были до 1 сентября заплатить налоги за квартиры и дома, если площадь их недвижимости больше "нормы". Те, кто получил квитанции и не заплатил налог, обязаны заплатить штраф.

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Как говорится в разъяснении Государственной налоговой службы, размер штрафа зависит от того, насколько задержать платеж. Так:

при задержке до 30 календарных дней включительно – штраф составит до 5% от суммы начисленного налога;

при задержке более 30 календарных дней – 10%.

"Самостоятельное начисление и уплата штрафных санкций за задержку сроков уплаты денежных обязательств налогоплательщиком НКУ не предусмотрено", – отмечают в службе. Если вы должны платить штраф, но вам не пришла квитанция, вы можете не платить. Однако, налог могут начислить в период до 1095 дней. То есть, возможно, вам придется заплатить больше в следующем году.

Сколько нужно платить

Налог насчитывается только на "лишнюю" площадь. Местная власть имеет право увеличить "норму", но чаще всего это не делает, так как собранные средства поступают в бюджет. "Норма" составляет:

60 квадратов для квартиры – за каждый следующий квадратный метр нужно платить налог;

120 квадратов для дома – за каждый следующий квадратный метр нужно платить налог;

180 квадратов, если есть дом и квартира – за каждый следующий квадратный метр нужно платить.

Размер налога составляет до 1,5% минимальной зарплаты за прошлый год. В прошлом году минималка была в размере 6700 грн (и не изменилась до сих пор). Таким образом, максимальная сумма налога для "лишней" площади составляет 100,5 грн за квадратный метр.

Как говорится в разъяснении ГНС, не нужно платить налог за недвижимость, которая находится в оккупации или в зоне боевых действий. Получив уведомление о начислении налога на недвижимость, гражданин обязан заплатить его в течение двух месяцев.

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