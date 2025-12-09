Vodafone обновил правила мобильной связи: что нужно знать украинцам

Vodafone больше не взимает дополнительные сборы за роуминг в Украине и Молдове – эти страны официально включены в тарифную зону ЕС (Европейский Союз). Все звонки, SMS и мобильный интернет в этих государствах теперь действуют по условиям домашнего тарифа без каких-либо доплат.

Об этом говорится в сообщении мобильного оператора. Отмечается, что это решение опережает требования ЕС, который обязал включить Украину и Молдову в зону RLAH ("Roaming Like At Home").

С этой недели все новые и существующие клиенты Vodafone могут пользоваться мобильной связью в Украине и Молдове без дополнительных сборов. До обновления абонентам приходилось платить отдельно за мегабайты интернета, минуты звонков или SMS, или же покупать дорогие универсальные пакеты вроде All-in-1 World. Теперь все иначе.

Украина и Молдова приравниваются к странам ЕС в контексте роуминга, обычные тарифные пакеты действуют в этих странах так же, как дома. Пользователям больше не нужно заранее думать о роуминге или включать дополнительные опции.

Вместе с изменениями для потребителей Vodafone обновил и условия для корпоративных клиентов. Пакеты World Roaming Monthly Increase и USA & Canada Extension отныне можно отключать или подключать ежемесячно, что дает компаниям значительно больше свободы в управлении расходами. Ранее эти пакеты были "привязаны" к сроку действия контракта и автоматически продлевались.

Гибкость важна для бизнеса, сотрудники которого часто бывают в командировках за пределами Европы — теперь они платят только за то, чем реально пользуются.

Оператор также сообщил о масштабном обновлении условий для большинства абонентов. Поскольку Украина официально присоединилась к "единому роуминговому пространству ЕС" с 1 января, Vodafone вводит новые правила ранее уже с 23 декабря. Обновленные тарифы предусматривают:

безлимитные входящие звонки;

пакетные минуты в ЕС без дополнительной платы;

часть пакетных гигабайтов также доступна за рубежом;

единая цена сверхпакетных услуг.

Оператор уточнил, что обновленный роуминг не будет действовать в некоторых архивных тарифах, в частности в 4G Smart (Light, XS, XS+), Device, Light. Пользователям этих планов предложат перейти на актуальные тарифы Vodafone, чтобы иметь возможность пользоваться преимуществами нового роуминга.

