Украинцы массово переносят свои мобильные номера на одного и того же оператора: на какой чаще всего переходят

В ноябре украинцы провели 31 305 переносов мобильных номеров с одного оператора на другой (функция MNP) – преимущественно на lifecell. Уходили же чаще всего к другим операторам абоненты "Киевстара".

Об этом свидетельствуют данные Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и услуг почтовой связи (НКЭК). Там отметили, что среди крупнейших операторов в октябре "Киевстар" покинули 12 723 абонента.

От Vodafone ушел 10 301 абонент. От lifecell – 8 065. А кроме того:

"Интертелеком" покинули 57 абонента.

"ТриМоб" – 159.

Чаще всего же, по данным комиссии, украинцы переносили свои мобильные номера на lifecell. Это произошло в 15 169 случаях.

На Vodafonе в июле перенесли 7 347 номеров. При этом:

На "Киевстар" – 8 771.

На "Интертелеком" – 15.

На "ТриМоб" – 3.

Таким образом, констатируется, в прошлом месяце lifecell стал единственным оператором, сумевшим с помощью функции MNP нарастить количество абонентов. Оно у него выросло на 7 104 новых подключений.

Мобильные операторы повысят свои тарифы

В то же время, украинцам нужно быть готовыми к тому, что мобильные операторы повысят свои тарифы. Ведь обновление услуг и сервисов по предложениям требует вложений.

"Например, тот тарифный план, которым я пользуюсь, пока не подорожал. Но я вижу, что другие предложения дорожают. Поэтому ожидаемо, что рано или поздно мой тариф также поднимется на какой-то процент в цене", – рассказал OBOZ.UA телеком-аналитик Александр Глущенко. Не став при этом прогнозировать сроки и уровень роста цен.

Впрочем, отметил эксперт, повышение тарифов является "постепенным процессом". Поэтому одномоментного подорожания всех предложений на рынке ожидать не стоит.

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем, мобильный оператор lifecell закрыл ряд тарифных планов. Впрочем, действующие абоненты этих предложений смогут пользоваться ими и далее – к ним просто нельзя больше будет подключиться.

