Во Львове сдают жилье с плитой под дверью и туалетом на балконе: за эти деньги можно жить в полноценной квартире

Во Львове сдают в аренду квартиру площадью всего 14 квадратных метров. При этом в доме есть собственная кухня, а туалет разместили на балконе.

Об этом говорится в данных крупного портала недвижимости. Аренда квартиры составляет 4500 грн. в месяц. Она находится в "царском доме" на четвертом этаже четырехэтажного дома.

"Аренда кавалерки 14 квадратов на ул. Марка Вовчка. Без душа и без ванны, туалет рядом с квартирой на балконе. Квартира в среднем жилом состоянии. Есть кухонная мебель, две односпальные кровати", - говорится в объявлении.

Отметим, в стоимость аренды 1-комнатных квартир также изменилась по всей стране. Так, с декабря-2023 по февраль-2024 больше подорожала аренда такого жилья в Херсонской области - сразу на 51,79%, до средних 4 250 грн.

Сильнее всего аренда подешевела на Сумщине – на 22,41%. Там снять 1-комнатную квартиру стоит в среднем 3 513 грн.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время в Украине ожидается подорожание нового жилья – при том, что даже несмотря на падение спроса в 2023 году, цены также росли. Среди причин последнего – достаточно высокий обменный курс гривни по отношению к доллару.

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