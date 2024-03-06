Старых цен больше нет: по всей Украине переписали стоимость аренды 1-комнатных квартир

В Украине изменилась стоимость аренды 1-комнатных квартир – причем по всей стране. Впрочем, переписали цены как в сторону роста, так и снижения. Так, с декабря-2023 по февраль-2024 больше всего подорожал съем такого жилья в Херсонской области – сразу на 51,79%, до средних 4 250 грн. Сильнее всего подешевел же на Сумщине – на 22,41%, до средних 3 513 грн.

В целом, рост цен составил от 1,97% до 51,79%, рассказали OBOZ.UA в крупном профильном маркетплейсе. В частности, помимо Херсонской области, снимать 1-комнатные квартиры стало дороже в:

Запорожской – 19,07%;

Полтавской – 16,09%;

Черновицкой – 15,08%;

Николаевской – 11,49%;

Хмельницкой – 7,54%;

Кировоградской – 7,28%;

Винницкой – 5,64%;

Ивано-Франковской – 3,98%;

городе Киеве – 2,36%;

Днепропетровской области – 2,31%;

Тернопольской – 1,97%.

Подешевела аренда в диапазоне 0,16-22,41%. Кроме Сумской области цены снизились также в:

Харьковской – 0,16%;

Одесской – 0,31%;

Львовской – 1,98%;

Житомирской – 3,15%;

Ривненской – 4,48%;

Черниговской – 6,75%;

Киевской – 8,47%;

Закарпатской – 9,25%;

Черкасской – 10,86%;

Волынской – 14,63%.

Где дешевле всего снять 1-комнатную квартиру

В целом же 1-комнатные квартиры в Украине сдают по ценам от 3 513 до 16 813 грн. Дешевле всего, по данным аналитиков, в Сумской области – в среднем 3 513 грн. Среди лидеров также:

Херсонская – 4 250 грн;

Черниговская – 5 750 грн;

Харьковская – 5 998 грн.

Где аренда самая дорогая

Самые высокие же цены были зафиксированы в Киеве – в среднем 16 813 грн. А кроме того, во:

Львовской области – 14 158 грн;

Днепропетровской – 13 729 грн;

Винницкой – 12 183 грн.

Как составить договор аренды

Правильно составленный договор аренды защищает права как арендатора, так и арендодателя. Поэтому в документе обязательно должны быть указаны:

ФИО и адреса сторон;

объект аренды – обязательно прописать, квартира это, комната, жилой дом или его часть и т. д.;

дата заключения договора и срок, на который он заключается;

размер и порядок оплаты;

порядок осуществления коммунальных платежей – кто именно и в какие сроки их осуществляет;

размер страхового депозита и его возврат.

Кроме того, важно указать способ продления договора. К примеру, что он продлевается автоматически, если за месяц до даты окончания его срока ни одна из сторон не изъявила желания прекратить сотрудничество.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в 2024 году на новое жилье спрос будет оставаться низким. Поэтому цены на квартиры в новостройках вряд ли поднимутся более чем на 3-5%, что вдвое ниже прогнозируемой инфляции.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!