Старых цен больше нет: по всей Украине переписали стоимость аренды 1-комнатных квартир
В Украине изменилась стоимость аренды 1-комнатных квартир – причем по всей стране. Впрочем, переписали цены как в сторону роста, так и снижения. Так, с декабря-2023 по февраль-2024 больше всего подорожал съем такого жилья в Херсонской области – сразу на 51,79%, до средних 4 250 грн. Сильнее всего подешевел же на Сумщине – на 22,41%, до средних 3 513 грн.
В целом, рост цен составил от 1,97% до 51,79%, рассказали OBOZ.UA в крупном профильном маркетплейсе. В частности, помимо Херсонской области, снимать 1-комнатные квартиры стало дороже в:
- Запорожской – 19,07%;
- Полтавской – 16,09%;
- Черновицкой – 15,08%;
- Николаевской – 11,49%;
- Хмельницкой – 7,54%;
- Кировоградской – 7,28%;
- Винницкой – 5,64%;
- Ивано-Франковской – 3,98%;
- городе Киеве – 2,36%;
- Днепропетровской области – 2,31%;
- Тернопольской – 1,97%.
Подешевела аренда в диапазоне 0,16-22,41%. Кроме Сумской области цены снизились также в:
- Харьковской – 0,16%;
- Одесской – 0,31%;
- Львовской – 1,98%;
- Житомирской – 3,15%;
- Ривненской – 4,48%;
- Черниговской – 6,75%;
- Киевской – 8,47%;
- Закарпатской – 9,25%;
- Черкасской – 10,86%;
- Волынской – 14,63%.
Где дешевле всего снять 1-комнатную квартиру
В целом же 1-комнатные квартиры в Украине сдают по ценам от 3 513 до 16 813 грн. Дешевле всего, по данным аналитиков, в Сумской области – в среднем 3 513 грн. Среди лидеров также:
- Херсонская – 4 250 грн;
- Черниговская – 5 750 грн;
- Харьковская – 5 998 грн.
Где аренда самая дорогая
Самые высокие же цены были зафиксированы в Киеве – в среднем 16 813 грн. А кроме того, во:
- Львовской области – 14 158 грн;
- Днепропетровской – 13 729 грн;
- Винницкой – 12 183 грн.
Как составить договор аренды
Правильно составленный договор аренды защищает права как арендатора, так и арендодателя. Поэтому в документе обязательно должны быть указаны:
- ФИО и адреса сторон;
- объект аренды – обязательно прописать, квартира это, комната, жилой дом или его часть и т. д.;
- дата заключения договора и срок, на который он заключается;
- размер и порядок оплаты;
- порядок осуществления коммунальных платежей – кто именно и в какие сроки их осуществляет;
- размер страхового депозита и его возврат.
Кроме того, важно указать способ продления договора. К примеру, что он продлевается автоматически, если за месяц до даты окончания его срока ни одна из сторон не изъявила желания прекратить сотрудничество.
Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в 2024 году на новое жилье спрос будет оставаться низким. Поэтому цены на квартиры в новостройках вряд ли поднимутся более чем на 3-5%, что вдвое ниже прогнозируемой инфляции.
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