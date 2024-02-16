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Повлиял курс доллара: украинцам рассказали, как застройщики перепишут цены на квартиры

Роман Костюченко
Рынки и компании
2 минуты
2,3 т.
Украинцам рассказали, как будут менять цены на новые квартиры

В Украине ожидается подорожание нового жилья – при том, что даже несмотря на падение спроса, в 2023 году цены также росли. Среди причин последнего – достаточно высокий обменный курс гривны по отношению к доллару.

Об этом OBOZ.UA рассказала юрист в сфере градостроительства Ольга Данчук. Она отметила: также на подорожание повлияли и другие факторы. В частности:

  • настроения покупателей;
  • темпы возобновления строительства;
  • удаленность региона от зоны боевых действий.

"Весомым фактором роста цен является повышение стоимости строительных материалов, которые в среднем подорожали на 50-70%. Раньше многие материалы закупались в России или Беларуси. Теперь поставки осуществляются в основном из Европы, в том числе из-за прекращения деятельности многих украинских предприятий-производителей из-за оккупации", – объяснила эксперт.

Где новое жилье стоит больше всего

В целом же, отметила Данчук, самые высокие цены за метр квадратный зафиксированы в Киеве. А также:

  • Львове;
  • Ужгороде;
  • Днепре;
  • Одессе.

"Цены на недвижимость в 2023 году совсем не уменьшились. И в дальнейшем будут расти", – резюмировала эксперт.

Как изменилась стоимость 1-комнатных в Украине на вторичном рынке

В то же время, на вторичном рынке за последний месяц изменилась стоимость 1-комнатных квартир. При чем, по всей стране. Впрочем, изменения эти неоднородны: в некоторых регионах цены с декабря-2023 по январь-2024 выросли, а в других снизились.

Как изменилась стоимость 1-комнатных в Украине на вторичном рынке

Так, подорожало такое жилье больше всего в Житомирской области. Здесь цены выросли на 6,82.

Более, чем на 4% стоимость 1-комнатных квартир выросла еще в ряде областей. В частности:

  • Ивано-Франковской – на 5,5%;
  • Кировоградской – 4,85%;
  • Винницкой – 4,58%.

Наименьшее подорожание было зафиксировано в Киевской области – на 0,33%. Меньше, чем на 1% выросли цены также в:

  • Полтавской, Хмельницкой областях – на 0,42%;
  • Волынской – 0,97%.

В то же время, в ряде регионов цены на "подержанные" 1-комнатные квартиры снизились. Больше всего – в Херсонской области, на 1,99%. За ней идут:

  • Черновицкая – 1,53%;
  • Николаевская, Черниговская – 1,46%;
  • Днепропетровская – 1,3%;
  • Закарпатская, Харьковская – 1,27%;
  • Черкасская – 0,65%;
  • Львовская – 0,37%;
  • Запорожская – 0,11%;
  • Одесская – 0,02%.

Как сообщал OBOZ.UA, изменилась по всей Украине и стоимость аренды 1-комнатных квартир. При чем, тоже неоднородно – в некоторых цены выросли, а в других снизились. Так, больше всего стоимость съема жилья выросла в Черновицкой области – с декабря-2023 по январь-2024 она увеличилась сразу на 12,36%. А в Волынской области было зафиксировано самое большое удешевление – на 17,99%.

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