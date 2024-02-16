Повлиял курс доллара: украинцам рассказали, как застройщики перепишут цены на квартиры

В Украине ожидается подорожание нового жилья – при том, что даже несмотря на падение спроса, в 2023 году цены также росли. Среди причин последнего – достаточно высокий обменный курс гривны по отношению к доллару.

Об этом OBOZ.UA рассказала юрист в сфере градостроительства Ольга Данчук. Она отметила: также на подорожание повлияли и другие факторы. В частности:

настроения покупателей;

темпы возобновления строительства;

удаленность региона от зоны боевых действий.

"Весомым фактором роста цен является повышение стоимости строительных материалов, которые в среднем подорожали на 50-70%. Раньше многие материалы закупались в России или Беларуси. Теперь поставки осуществляются в основном из Европы, в том числе из-за прекращения деятельности многих украинских предприятий-производителей из-за оккупации", – объяснила эксперт.

Где новое жилье стоит больше всего

В целом же, отметила Данчук, самые высокие цены за метр квадратный зафиксированы в Киеве. А также:

Львове;

Ужгороде;

Днепре;

Одессе.

"Цены на недвижимость в 2023 году совсем не уменьшились. И в дальнейшем будут расти", – резюмировала эксперт.

Как изменилась стоимость 1-комнатных в Украине на вторичном рынке

В то же время, на вторичном рынке за последний месяц изменилась стоимость 1-комнатных квартир. При чем, по всей стране. Впрочем, изменения эти неоднородны: в некоторых регионах цены с декабря-2023 по январь-2024 выросли, а в других снизились.

Так, подорожало такое жилье больше всего в Житомирской области. Здесь цены выросли на 6,82.

Более, чем на 4% стоимость 1-комнатных квартир выросла еще в ряде областей. В частности:

Ивано-Франковской – на 5,5%;

Кировоградской – 4,85%;

Винницкой – 4,58%.

Наименьшее подорожание было зафиксировано в Киевской области – на 0,33%. Меньше, чем на 1% выросли цены также в:

Полтавской, Хмельницкой областях – на 0,42%;

Волынской – 0,97%.

В то же время, в ряде регионов цены на "подержанные" 1-комнатные квартиры снизились. Больше всего – в Херсонской области, на 1,99%. За ней идут:

Черновицкая – 1,53%;

Николаевская, Черниговская – 1,46%;

Днепропетровская – 1,3%;

Закарпатская, Харьковская – 1,27%;

Черкасская – 0,65%;

Львовская – 0,37%;

Запорожская – 0,11%;

Одесская – 0,02%.

Как сообщал OBOZ.UA, изменилась по всей Украине и стоимость аренды 1-комнатных квартир. При чем, тоже неоднородно – в некоторых цены выросли, а в других снизились. Так, больше всего стоимость съема жилья выросла в Черновицкой области – с декабря-2023 по январь-2024 она увеличилась сразу на 12,36%. А в Волынской области было зафиксировано самое большое удешевление – на 17,99%.

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