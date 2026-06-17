Вице-премьер Кулеба может лишиться квартиры и паркоместа: дело уже в ВАКС

Вице-премьер-министр по вопросам восстановления – министр развития общин и территорий Алексей Кулеба, возможно, через родственников приобрел квартиру и парковочное место в Киеве общей стоимостью 5 млн грн. Теперь эту недвижимость требуют признать необоснованной и конфисковать в пользу государства.

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Соответствующий иск в Высший антикоррупционный суд направил прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), сообщили в последней. ТАМ отмечают, что у Кулебы и его семьи не было задекларированных средств для приобретения активов.

Что выяснили следователи

В 2021 году, когда Кулеба занимал должность первого заместителя главы Киевской городской администрации, он через родную сестру заключил предварительные договоры купли-продажи квартиры и парковочного места в Киеве .

. В 2023 году, уже будучи заместителем руководителя Офиса президента, чиновник обеспечил заключение договоров, государственную регистрацию имущества и договоров об оказании услуг в отношении квартиры и парковочного места, привлекая к этому своего водителя.

в отношении квартиры и парковочного места, привлекая к этому своего водителя. Таким образом, юридической владелицей имущества остается сестра Кулебы, с которой САП фактически и пытается взыскать активы в пользу государства.

"Анализ официальных доходов и расходов А. Кулебы и его семьи показал, что у них не было достаточных законных доходов для приобретения этих активов", – подчеркивают в антикоррупционной прокуратуре.

Мать заместителя министра приобрела "квадраты" в самом дорогом апарт-отеле

Ранее стало известно, что мать заместителя министра юстиции Евгения Пикалова Виктория стала владелицей квадратных метров в роскошном отеле Буковеля Glacier Premium Apartments. Женщина ещё в прошлом году оформила документы и стала инвестором апарт-отеля, право собственности на неё было оформлено в апреле.

На момент продажи "квадрат" в Glacier стоил более 4 тысяч долларов. Вопросы могут возникнуть как относительно источника происхождения средств, так и относительно выбора самого отеля – его построила компания, которая ранее принадлежала дочери заместителя министра внутренних дел, а сейчас – му мужу бывшей судьи.

Как уже сообщал OBOZ.UA, украинские правоохранители сообщили о новом подозрении бывшему заместителю министра развития общин, территорий и инфраструктуры Василию Лозинскому, которого судят по делу о махинациях при закупке передвижных котельных установок в 2022 году. Теперь ему также вменяют злоупотребление властью или служебным положением, если это повлекло тяжкие последствия

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