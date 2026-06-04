Мать заместителя министра юстиции инвестировала в шикарный отель на Буковеле: здесь также купили недвижимость родственники трех прокуроров

Мать заместителя министра юстиции Евгения Пикалова Виктория несколько месяцев назад стала владелицей квадратных метров в роскошном отеле на Буковеле Glacier Premium Apartments. Женщина еще в прошлом году оформила документы и стала инвестором в апарт-отель, право собственности на нее оформили в апреле.

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Такие же инвестиции сделали и родственники трех прокуроров. И именно поэтому в отношении них уже начал внутреннее расследование Офис Генпрокурора. Дело в том, что квадратный метр в Glacier на момент продажи стоил более четырех тысяч долларов.

Вопросы могут возникнуть и относительно источника происхождения средств, и относительно выбора самого отеля. Ведь элитный отель построила компания, которая ранее принадлежала дочери заместителя министра внутренних дел, а сейчас – мужу бывшей судьи.

О том, каким имуществом владеет Евгений Пикалов и его семья, читайте в материале OBOZ.UA.

Как мать заместителя министра стала владелицей бизнеса в Буковеле

Офис Генпрокурора после расследования издания Bihus.info начал служебную проверку в отношении начальника управления Волынской областной прокуратуры Александра Синюка, прокурора Винницкой областной прокуратуры Олега Михайлины и руководителя Левобережной окружной прокуратуры Днепра Александра Чечитко.

Их родственники стали владельцами квадратных метров в Glacier Premium Apartment – это 5-звездочный апарт-отель, расположенный в самом сердце курорта Буковель (на берегу озера Молодости). Например, теща Синюка Галина Литушко купила апартаменты на 50 квадратов в Glacier Premium Apartments. Стоимость такого объекта – около 200 тыс. долларов.

Однако среди владельцев есть не только родственники прокуроров. Как удалось выяснить OBOZ.UA, 63-летняя мать заместителя министра юстиции Виктория Пикалова также решила заняться инвестициями и приобрела два объекта в Буковеле. Теперь она – совладелица Glacier Premium Apartment. В частности, женщине принадлежит помещение площадью 47,7 кв.м в с. Поляница, урочище Вишни, д. 660 и паркоместо в 13,5 кв.м по адресу урочище Вишни, 654А.

OBOZ.UA удалось связаться с женщиной. Она подтвердила, что действительно инвестировала в отель Glacier, однако отрицает знакомство с прокурорами и участие своего сына в покупке.

"Да, имею право. Имею полное право, я работаю всю жизнь. Продала часть всего, все документы есть", – заявила женщина. За более подробным комментарием она посоветовала обратиться к своему мужу Сергею, однако он разговаривать с журналистом отказался.

Сам Евгений Пикалов сообщил OBOZ.UA: "Могу лишь прокомментировать, что то, что вас интересует является собственностью моих родителей и я не имею к этому никакого отношения".

Что именно якобы продала мать чиновника, выяснить не удалось. Сейчас на нее оформлен автомобиль Lexus NX300 2015 г.в. и пять объектов недвижимости: два помещения в с. Поляница (отель), а также два земельных участка и дом в Днепре.

Отцу чиновника Сергею Пикалову принадлежат несколько авто, в частности БМВ Х5 2022 года. А также 8 объектов недвижимости (в первую очередь земельные участки) в Днепропетровской и Киевской областях.

По информации OBOZ.UA, Виктория Пикалова работает нотариусом, а ее муж – пенсионер СБУ. У него есть ФЛП с основным видом деятельности "Предоставление в аренду и эксплуатацию собственного или арендованного недвижимого имущества".

Кстати, отель Glacier Premium Apartment построила компания "Глейшер Хилл". Сейчас она принадлежит Василию Кавлаку, мужу бывшей судьи Хозяйственного суда Ивано-Франковской области Иннессы Кавлак. До апреля 2026-го совладелицей ООО была Оксана Чеботарь – дочь бывшего заместителя министра внутренних дел Сергея Чеботаря.

Чем еще владеет заместитель министра

Евгений Пикалов ранее работал начальником департамента международно-правового сотрудничества в Генеральной прокуратуре, начальником департамента внутренней безопасности Национальной полиции.

В прошлом году его зарплата в Минюсте (согласно декларации) составила 2,1 млн грн (или 180,8 тыс. грн в месяц) до налогообложения. Жена Ирина Пикалова получила на свой ФЛП 5,3 млн грн за год.

Ирине принадлежит квартира площадью 192 кв.м в ЖК "Паркове місто". Эту квартиру она получила на основании договора дарения, ранее жилье было оформлено на Евгения Пикалова. В декларации за 2023-й указано, что квартиру он также получил на основании договора дарения.

Сам Пикалов стал широко известным благодаря суду по избранию меры пресечения его бывшему шефу Герману Галущенко (фигурирует в деле "Мидас"). По словам прокурора САП, 21 июля 2025 года Пикалов отправил Галущенко такое сообщение:

"Здравствуйте. Поступила просьба от СБУ поработать в условиях СИЗО с задержанным руководителем подразделения НАБУ (Руслан Магамедрасулов. – Ред.). Завтра, скорее всего, изберут меру пресечения. Просят бесплатную камеру с неприятными соседями".

В тот же день Пикалов сбросил фото камеры следственного изолятора. На это Галущенко ответил "+". Журналисты "Слідство.Інфо" взяли комментарий у Пикалова по этой переписке. Тогда он отметил, что просто "доложил" министру.

"Мне доложили мои подчиненные, что есть там, условно говоря, какие-то пожелания. Я для себя это расценил таким образом, что я должен об этом доложить министру, потому что министр был в то время в должности буквально несколько дней. Я с ним толком и знаком не был. Просто цель этого сообщения была именно в том, что если вдруг ему кто-то позвонит или ему станет об этом известно, чтобы он по крайней мере был в курсе, что у нас есть такая ситуация", – расхваливал Пикалов.

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