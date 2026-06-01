Склонял чиновника к коррупционной схеме: экс-замминистра Лозинскому объявили новое подозрение

Украинские правоохранители сообщили о новом подозрении экс-заместителю министра развития общин, территорий и инфраструктуры Василию Лозинскому. Речь идет о злоупотреблении властью или служебным положением, если оно повлекло тяжкие последствия (ч. 2 ст. 364 УКУ).

Об этом сообщили в Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП). Экс-министра еще в 2023 году разоблачили на получении $400 тыс. неправомерной выгоды при закупках оборудования для отопительного сезона – соответствующее дело уже находится в суде.

Детали разоблаченной схемы

Летом 2022 года Кабмин выделил Министерству развития общин, территорий и инфраструктуры почти 1,41 млрд грн на обеспечение населения теплом в зимний период. Предприниматель Сергей Кривой воспользовался ситуацией – предложил Лозинскому организовать закупку передвижных котельных установок по процедуре прямых договоров, ссылаясь на срочность.

Но обнаруженные доказательства свидетельствуют о том, что Лозинский склонил госчиновника заключить соглашение с заранее определенным поставщиком. За это он гарантировал перевести его с должности заместителя на должность директора этого государственного общества.

Схема была подготовлена заранее: Кривой привлек двух сообщников и подал предложение с ценами на 25-30% выше рыночных. Чтобы скрыть завышение, он задействовал подконтрольные ему компании – они предлагали похожее оборудование еще дороже, создавая видимость обоснованности цен от предпринимателя.

Осознавая преступность схемы, заместитель министра согласился на участие в ней – в обмен на $400 тыс. неправомерной выгоды. В коррупционном преступлении также фигурируют:

доверенное лицо Роман Китнер (ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 368 УК Украины);

(ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 368 УК Украины); предприниматель Сергей Кривой и двое сообщников Николай Лукашик и Александр Крошка (ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 369 УК Украины).

