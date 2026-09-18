Важная выплата в Украине вырастет почти в 3 раза: кто сможет получать 9546 грн

В Украине пересмотрят правила государственной поддержки семей, воспитывающих детей с инвалидностью и содержащих лиц с инвалидностью с детства. Главное нововведение – расчет выплат будет зависеть не от заниженного прожиточного минимума, а будет привязан к минимальной заработной плате (МЗП), которая традиционно выше. И если Рада одобрит предложенный правительством Госбюджет на 2027 год, эта выплата составит до 9546 грн.

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Реформа будет запущена благодаря подписанию президентом Владимиром Зеленским соответствующего законопроекта №14191. Об этом сообщил один из его соавторов, председатель финансового комитета Рады Даниил Гетманцев.

Новые суммы выплат

Благодаря привязке к минимальной заработной плате, в случае запуска реформы размер ежемесячных выплат существенно увеличится и будет зависеть от категории:

дети с инвалидностью – 100% МЗП;

– 100% МЗП; лица с инвалидностью с детства I группы – 100% МЗП;

– 100% МЗП; лица с инвалидностью с детства II группы – 70% МЗП;

– 70% МЗП; лица с инвалидностью с детства III группы – 30 % МЗП.

Показатель минимальной заработной платы утверждается правительством и закрепляется в Государственном бюджете. В 2026 году он составляет 8647 грн, но с 1 января 2027 года его предлагают увеличить до 9546 грн. В то же время прожиточный минимум на следующий год закладывается на уровне 3559 грн, то есть в 2,7 раза меньше.

Ключевые изменения и услуги, предусмотренные законопроектом

Помимо увеличения финансирования, реформа предлагает пересмотр самой философии поддержки таких семей:

Пособие на уход без увольнения с работы

Родители смогут получать государственную поддержку независимо от того, официально ли они трудоустроены. Для детей, нуждающихся в наибольшей степени поддержки, и лиц с инвалидностью с детства I группы минимальный размер этого пособия составит не менее 100% МЗП.

Комплексная поддержка семьи

Внедряются услуги раннего вмешательства, инклюзивного сопровождения и услуги по развитию ребенка. Отдельным пунктом выделена услуга "передышка для родителей", призванная предотвратить психологическое выгорание опекунов.

Гибкость в выплатах

Граждане смогут самостоятельно выбирать наиболее удобный способ получения средств: наличными, безналичным переводом или на специальную социальную карту.

Полная цифровизация

Все заявления, медицинские заключения и сопутствующие документы будут переведены в онлайн-формат. Это позволит избежать бумажной бюрократии и очередей.

Гарантированные медицинские изделия

Дети с инвалидностью получат беспрепятственный доступ к необходимым медицинским изделиям в рамках упрощенной государственной программы возмещения (компенсации стоимости).

Право на финансовую самостоятельность

Люди с инвалидностью смогут свободно и лично распоряжаться назначенной им помощью, даже если они временно или постоянно находятся в специализированных учреждениях по уходу.

Ранее OBOZ.UA уже сообщал, что в Украине действует единовременная выплата в рамках "Зимней поддержки" для уязвимых семей, проживающих в прифронтовых общинах. На период отопительного сезона 2026/27 года домохозяйства могут получить по 19 400 грн, а заявления будут приниматься до 30 октября 2026 года.

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