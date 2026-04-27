В Украину везли фальшивые деньги из страны ЕС: изъято 360 млн евро

В Польше обнаружили группу фальшивомонетчиков, которые напечатали поддельные купюры на 360 миллионов евро. Часть банкнот хотели ввезти в Украину.

Видео дня

Об этом сообщили в Агентстве внутренней безопасности (ABW) страны. Отмечается, что типографию фальшивых денег обнаружили 21 апреля в Мазовецком воеводстве, а там – 3 тонны материалов для производства банкнот:

специализированная бумага;

голографические фольги;

магнитные полосы;

водяные знаки.

Кроме того, изъяты наличные, коллекционные монеты, огнестрельное оружие и боеприпасы. Также были конфискованы образцы банкнот, которые злоумышленники использовали для проверки качества фальшивых банкнот с целью проверки элементов защиты, используемых в автоматах для ввода наличных.

"Некоторые из подделок предназначались для введения в обращение в Украине. Стремясь изготавливать банкноты высокого качества, фальшивомонетчики оттачивали свое мастерство, участвуя в специализированных учебных курсах, проводимых профессиональными организациями, что предоставляло им детальные знания об элементах защиты, используемых в производстве настоящей валюты", – отмечают правоохранители.

Задержаны четверо причастных – ими оказались граждане Польши в возрасте от 44 до 71 года. Им уже предъявили обвинения в участии в преступной группировке и подделке денег, а двоих взяли под стражу на три месяца. Всем грозит до 25 лет лишения свободы.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Европейский центральный банк анонсировал изменение дизайна купюр евро – впервые после введения валюты в 2022 году. Впрочем, процесс изменения внешнего вида банкнот будет длительным: ожидается, что до марта-2026 года дизайнеры предоставят финальные эскизы и только в конце 2026 года ЕЦБ объявит победителей – после консультаций с жителями Европы. Сейчас же совет ЕЦБ выделил 2 основных направления, которые будут отражать идентичность Европы: реки и птицы и европейская культура.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!