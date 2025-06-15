Украинцам "выдают" фальшивые гривни: какие купюры самые опасные

В Украине увеличилось количество фальшивых гривен. По итогам 2024 года на 1 млн настоящих купюр приходилось около 5,1 поддельных, тогда как в 2023 году этот показатель составлял 2,1 фальшивки на 1 млн настоящих банкнот. Чаще всего мошенники подделывали преимущественно купюры старого образца – выпущенные до 2015 года. В частности, 500 грн – 78% от общего количества изъятых подделок.

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Об этом сообщили в Нацбанке. Там отметили, что также часто фальшивомонетчики "рисовали" купюры:

200 грн – 18%;

1, 5, 10, 20, 50, 100, 1 000 грн – вместе 4%.

"Уровень подделки банкнот национальной валюты по результатам 2024 года испытал умеренный рост по сравнению с чрезвычайно низкими показателями 2022–2023 годов. И приблизился к значениям 2021 года, предшествующим полномасштабному вторжению", – говорится в сообщении.

Тем не менее, подчеркнули в НБУ, ситуация остается контролируемой. И не представляет угрозы для экономики страны.

При этом отмечается: умеренное увеличение уровня подделки банкнот гривни в 2024 году произошло из-за роста активности злоумышленников. Это, отметили в НБУ, объясняется их:

Адаптацией к реалиям военного положения.

Желанием проверить эффективность банковской и правоохранительной систем в противодействии таким случаям.

Как распознать фальшивые гривни

Впрочем, способы обезопаситься от поддельных денег есть – их, в частности, можно распознать на ощупь. Как рассказали в НБУ, так проверяются:

банкнотная бумага;

рельефность отдельных изображений с лицевой стороны банкноты, "что обеспечивается специальным видом печати".

Кроме того, можно провести проверку, разместив купюру против света. Так проверяется:

Наличие водяных знаков.

В частности, речь идет об изображении, которое повторяет портрет, отпечатанный на лицевой стороне банкноты, а также об изображении цифрового обозначения номинала или графического знака гривни.

Наличие сквозного элемента.

Речь идет об изображении цифрового обозначения номинала, выполненного с лицевой и оборотной сторон. Оно приобретает целостный вид без разрывов и смещений при рассмотрении банкноты против света.

Наличие полностью погруженной в толщу бумаги защитной ленты, на которой с помощью увеличительного стекла при рассмотрении банкноты против света можно увидеть в прямом и перевернутом виде изображения номинала, надписи ГРН и изображение тризуба.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время финансисты не советуют украинцам хранить сбережения в долларах. Дело в том, что, по их словам, только в 2025 году 100 долларов "под матрасом" или на текущем счете потеряли более 3% стоимости в годовом измерении. А для того, чтобы эта валюта потенциально начала приносить доход, ее курс должен существенно вырасти.

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