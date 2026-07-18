Украинцы массово требуют от ПФУ пересчитать свои пенсии: кто имеет право на более высокую выплату

Украинцы, вышедшие на пенсию в последние годы, в судах заставляют ПФУ пересчитать выплаты. Из-за неправильной индексации размер пенсии значительно меньше, чем должен быть.

Видео дня

Об этом говорится в публикации OBOZ.UA. Верховный Суд ещё в прошлом году признал "частичную" индексацию пенсий противоправной и обязал уравнять условия для "новых" и "старых" пенсионеров, однако Пенсионный фонд Украины (ПФУ) не спешит менять подходы. Причина в том, что ведомство руководствуется правительственными постановлениями, а Кабмин продолжает ежегодно ограничивать индексацию для тех, кто недавно вышел на заслуженный отдых. Из-за этого автоматического перерасчета не происходит, и граждане вынуждены массово обращаться в суды.

Ярким примером является дело № 440/780/26, которое рассматривал Полтавский окружной административный суд. Украинец, оформивший пенсию в 2020 году и получающий в настоящее время 9544,26 грн, годами недополучал значительные суммы:

В 2021 году: вместо полных 11% индексации ему добавили всего 100 грн.

В 2022 году: вместо положенных 14% выплату увеличили всего на 135 грн.

В 2023 году: вместо коэффициента 19,7% доплата снова составила символические 100 грн.

Суд встал на сторону гражданина и обязал Полтавское управление ПФУ пересчитать выплаты с 27 ноября 2025 года. Теперь базовый показатель средней зарплаты (7 763,17 грн) необходимо последовательно умножить на коэффициенты индексации за прошлые годы: 1,11; 1,14; 1,197; 1,0796 и 1,115, вернув разницу. И таких успешных исков в Украине уже десятки тысяч.

Главная проблема системы: эффективно решить проблему "старения" пенсий без комплексного реформирования невозможно. Чисто солидарная система исчерпывает себя: сегодня один официально работающий обеспечивает одного пенсионера. Без увеличения количества рабочих мест и роста "белых" зарплат существенно повысить выплаты не удастся.

Между тем системное решение задерживается. Профильное министерство под руководством нового главы Дениса Улютина до сих пор не представило свой проект пенсионной реформы. Предыдущий вариант, разработанный командой Оксаны Жолнович, так и остался нереализованным.

Как ранее писал OBOZ.UA, украинцы могут узнать примерный размер своей пенсии благодаря официальному порталу ПФУ. При этом, если эта сумма слишком мала, у каждого работника есть ряд инструментов, которые позволят увеличить выплату.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!