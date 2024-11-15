Взяли под стражу экс-чиновника Минобороны, который "списал" Гринкевичу 94 млн грн пени: залог назначили в десятки миллионов

Печерский райсуд Киева отправил под стражу экс-чиновника Минобороны, который списал Игорю Гринкевичу почти 94 млн грн пени львовскому бизнесмену за просроченные контракты. Имя взятого под стражу не раскрывается, однако по озвученной ранее информации, им может быть и.о. директора Департамента ресурсного обеспечения оборонного ведомства Максим Гриценко. Альтернатива наказанию – залог в 50 млн грн.

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О решении суда сообщили в Госбюро расследований (ГБР). "По ходатайству ГБР, Печерский районный суд города Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей одному из эксдиректоров департамента Министерства обороны Украины", – говорится в сообщении.

В то же время, ранее сообщалось, что следствие намеревалось просить суд избрать меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в 100 млн грн. Т.е., окончательное решение суда снизило эту сумму в 2 раза.

Впрочем, ни тогда, ни сейчас имя бывшего чиновника Минобороны в ГБР не назвали. Тем не менее, по словам журналиста Евгения Плинского, им может быть бывший и.о. директора Департамента ресурсного обеспечения оборонного ведомства Максим Гриценко.

Детали схемы

В то же время, в бюро напомнили: 12 ноября 2014 года работники Бюро сообщили фигуранту о подозрении в злоупотреблении властью или служебным положением (ч. 2 ст. 364 УК Украины) – он списал почти 94 млн грн пени львовскому бизнесмену, просрочившему поставки товаров Минобороны по ряду контрактов. ГБР не называет имени этого бизнесмена, однако все факты указывают на Игоря Гринкевича.

"В 2023 году подконтрольные бизнесмену предприятия заключили договоры с Министерством обороны Украины на поставку военной одежды. В частности, компании подписали 23 соглашения более чем на 1,5 млрд грн", – рассказали там.

При этом, отмечается, на момент заключения договоров подконтрольные львовскому предпринимателю общества не имели ни собственных производственных возможностей, ни договоренностей с другими компаниями для обеспечения надлежащего выполнения сделок.

"Во избежание начисления штрафных санкций или их существенного уменьшения дельцы обратились к временно исполняющему обязанности директора профильного Департамента Министерства обороны Украины. Они просили перечислить выставленные штрафные санкции за нарушение сроков поставки товаров. Должностное лицо в нарушение норм заключенных ранее договоров, необоснованно и безосновательно заключило дополнительные соглашения, которыми продлил сроки поставки товаров, в том числе по договорам, которые уже полностью выполнены", – сообщили в ГБР.

Таким образом, отмечается, было установлено, что из-за действий и.о. директора Департамента, выставленные штрафные санкции безосновательно уменьшены почти с 98 млн грн до 4,5 млн грн. Т.е. на 93,5 млн грн.

Дело Гринкевичей началось еще в декабре 2023 года, когда сотрудники ДБР задержали Игоря Гринкевича, одного из ключевых поставщиков Минобороны, за попытку подкупа должностных лиц. По данным следствия, Гринкевич вместе с сыном и несколькими другими лицами организовал схему заключения контрактов на поставку военной амуниции, которые не могли быть выполнены из-за отсутствия производственных мощностей.

Всего по этим контрактам Министерство обороны получило обмундирование на сумму около 1,2 миллиарда гривен, однако качество поставленной продукции не отвечало техническим требованиям. Экспертиза установила, что из-за низкого качества товар не мог быть использован по назначению, что повлекло убытки для государства на сумму 1 миллиард 167 миллионов гривен.

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