"Списал" Гринкевичу 94 млн грн пени: чиновнику Минобороны сообщено о подозрении

Бывшего чиновника Минобороны подозревают в незаконном "списании" почти 94 миллионов гривен штрафных санкций, связанных с невыполненными контрактами на поставку военной амуниции. Лицом, которому списали пеню, скорее всего, является Игорь Гринкевич, который вместе со своими сообщниками нанес государству ущерб более чем на 1 миллиард гривен.

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Об этом сообщило Государственное бюро расследований (ГБР). По данным следствия, должностное лицо необоснованно уменьшило штрафные санкции за просроченные контракты, что нанесло значительный ущерб государственному бюджету. ДБР не называет имени бизнесмена, однако все факты указывают на Игоря Гринкевича.

Коррупционная схема началась еще в 2023 году, когда подконтрольные Игорю Гринкевичу компании заключили серию договоров с Министерством обороны на поставку военного обмундирования на сумму более 1,5 миллиарда гривен. Всего было подписано 23 контракта. Однако уже к моменту заключения сделок стало известно, что компании не имели собственных производственных мощностей и не заключили никаких договоров с другими предприятиями для выполнения поставок.

В результате нарушений условий контрактов предприятия, связанные с Гринкевичем, не смогли вовремя поставлять обмундирование. Это привело к начислению штрафных санкций, которые должны составлять почти 98 миллионов гривен.

Вместо выплаты штрафных санкций, львовский предприниматель обратился к временно исполняющему обязанности директору профильного департамента Минобороны. Они договорились о заключении дополнительных соглашений, продлевавших сроки поставок, в том числе по уже выполненным контрактам. Это решение было принято вопреки условиям договоров и без обоснованных оснований.

Как результат, штрафные санкции были уменьшены с 98 миллионов гривен до 4,5 миллиона гривен, то есть на 93,5 миллиона гривен. Это фактически означало незаконное списание огромной суммы, что могло быть направлено на нужды обороны Украины.

Государственное бюро расследований сообщило должностному лицу Минобороны о подозрении в злоупотреблении властью или служебным положением (ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины). Эта статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

Согласно информации от ДБР, следствие будет просить суд избрать меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 100 миллионов гривен. Процессуальное руководство по делу осуществляет Офис Генерального прокурора Украины.

Дело Гринкевичей началось еще в декабре 2023 года, когда сотрудники ДБР задержали Игоря Гринкевича, одного из ключевых поставщиков Минобороны, за попытку подкупа должностных лиц. По данным следствия, Гринкевич вместе с сыном и несколькими другими лицами организовал схему заключения контрактов на поставку военной амуниции, которые не могли быть выполнены из-за отсутствия производственных мощностей.

Всего по этим контрактам Министерство обороны получило обмундирование на сумму около 1,2 миллиарда гривен, однако качество поставленной продукции не отвечало техническим требованиям. Экспертиза установила, что из-за низкого качества товар не мог быть использован по назначению, что повлекло убытки для государства на сумму 1 миллиард 167 миллионов гривен.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Государственное бюро расследований (ГБР) сообщило о подозрении высокопоставленной чиновницы из Львовской областной медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК). Чиновницу разоблачили в укрывательстве от декларирования имущества на 6 млн грн. В частности, женщина оформила на родственников люксовые автомобили.

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