Десятки земельных участков, солнечные электростанции, элитные автомобили: чем владеет семья скандальной главы МСЭК Крупы, которую поймали на коррупции. Фото

Семья скандально известной руководительницы Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы (МСЭК) Татьяны Крупы, которую подозревают в незаконном обогащении, владеет десятками домов, земельных участков, а также рядом элитных автомобилей. К примеру, у них есть 10 земельных участков и 9 домов в селе Волица в Хмельницкой области.

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Об этом сообщает hromadske. Отмечается:

Большая часть имущества в Волице была куплена в течение 2021-2022 годов.

Практически все дома семьи имеют площадь от 15 до 25 квадратных метров.

"Дело в том, что семья владеет компанией "Солар Инвест", занимающейся альтернативной энергетикой, – именно для развития бизнеса и скупали все это имущество. Такие же солнечные панели семья экс-руководительницы Хмельницкой МСЭК поставила неподалеку, в селе Соболевка. Здесь у Круп 8 домов и 9 земельных участков", – говорится в сообщении.

Сама же "Солар Инвест" зарегистрирована в поместье в Хмельницком. Оно принадлежит мужу Крупы, Владимиру.

При этом подчеркивается: городская квартира Круп расположена в Хмельницком на улице Парковой – на берегу реки, рядом с городским парком. В этом же парке они строили ресторан, который должен был открыться в конце 2024 года.

"Но это еще не все. У семьи еще 11 участков в селе Моломолинцы, 2 участка в селе Рудковцы, 6 участков в районе Слободки-Рихтовской, 3 – в Москалевке и еще один участок в селе Адамовка. У Татьяны Крупы есть дом в Каменце-Подольском", – рассказали аналитики.

Кроме того, отмечается: у сына Круп – Александра – есть участок в селе Карповцы и еще 7 в селе Шумовцы. На них построено 5 домов. Также у него есть квартира на улице Институтской в ​​Хмельницком.

"Александр имеет Audi Q7 2016 года, купленную в 2024-м, BMW X7 2022 года выпуска, купленную тогда же, Volksvagen Touareg 2013 года выпуска", – говорится в материале.

Муж Крупы, отмечается, имеет два автомобиля – Porsche Cayenne 2019 и 2024 г.в. Последний, подчеркивается, "не задекларирован". Стоит же такой автомобиль, по данным официального сайта Porsche в Украине, от 4,311 млн грн.

Напомним, 4 октября 2024 года Татьяну Крупу и ее сына Александра, находившегося на руководящей должности в местном ГУ Пенсионного фонда Украины, уличили в коррупции. Дома и в кабинетах во время санкционированных обысков была обнаружена наличность в разных валютах на 6 млн долларов.

7 октября Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде ареста на 60 суток для Крупы. В качестве альтернативы установлен залог в размере 500 млн грн.

Кроме того, на имущество Крупы наложили арест. Среди прочего под ограничение попала и ее наличка: 5 051 950 грн, 5 113 300 долларов и 301 060 евро. Речь идет о средствах, изъятых по месту жительства и в рабочем кабинете главы Хмельницкой МСЭК. Кроме того, суд наложил арест на другое имущество Крупы:

документы по проектированию строительства пяти домов;

договоры купли-продажи земельных участков;

ноутбук, пять флеш-накопителей, телефон IPhone 10;

две коробки с изделиями "из желтого металла с белыми камнями";

брендовые украшения, медицинская документация и банковские карты.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Крупа впервые дала показания о происхождении найденных у нее дома миллионах долларов наличными. По ее словам, о том, откуда взялись деньги, якобы знает точно только ее супруг.

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