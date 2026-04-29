В образе жизни чиновников нашли нарушения на 100 млн грн: что известно

За первый квартал 2026 года в Украине Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции(НАПК) во время мониторинга образа жизни должностных лиц выявило признаки необоснованных активов и незаконного обогащения на общую сумму более 100 млн грн. В центре внимания специалистов НАПК находились представители различных ветвей власти и органов местного самоуправления, чьи расходы или имеющееся имущество значительно превышали официально задекларированные доходы.

По состоянию на сейчас правоохранителям было передано 13 материалов с выявленными признаками нарушения. Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

Наиболее резонансные случаи касаются должностных лиц территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП), а также работников правоохранительных органов и депутатов местных советов. По результатам проверок были подготовлены и направлены соответствующие выводы в органы прокуратуры и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) для дальнейшего представления исков о гражданской конфискации имущества в доход государства.

Были выявлены случаи незаконного обогащения на сумму 34,6 млн грн. Эти действия подпадают под статью 368-5 Уголовного кодекса Украины (УКУ) – незаконное обогащение, что влечет за собой от 5 до 10 лет лишения свободы.

В рамках этих производств завершено досудебное расследование и направлены обвинительные акты в суд в отношении:

начальника психиатрической клиники – главного психиатра Вооруженных Сил Украины Национального военно-медицинского клинического центра "Главный военный клинический госпиталь";

экс-начальника аварийно-спасательного отряда специального назначения ГУ ГСЧС в Запорожской области.

Прокуроры САП подали в Высший антикоррупционный суд (ВАКС) 5 исков на общую сумму 23,83 млн грн, которые касаются активов, приобретенных:

бывшим начальником Кременчугского РТЦК и СП – 4,2 млн грн;

руководителем подразделения детективов БЭБ – 3,94 млн грн;

руководителем одной из окружных прокуратур Харькова – 7,53 млн грн;

начальником управления стратегических расследований в Тернопольской области – 2,72 млн грн;

депутатом Гороховского сельского совета – 5,45 млн грн.

Также ВАКС принял решение о признании необоснованными активов на общую сумму 35,96 млн грн, приобретенных:

бывшим начальником Запорожского ОТЦК и СП – 3,8 млн грн;

начальником Лозовского РТЦК и СП – 4,85 млн грн;

начальником Государственной экологической инспекции Карпатского округа – 19,94 млн грн;

депутатом Великодимерского поселкового совета – 5,14 млн грн;

работником Управления стратегических расследований в Днепропетровской области Департамента стратегических расследований Нацполиции – 2,22 млн грн.

Кроме того, Апелляционная палата ВАКС в этот период подтвердила законность решений суда первой инстанции в отношении активов на 16,18 млн грн, оставив их без изменений. Речь идет, в частности, об имуществе:

депутата Млиновского районного совета – на сумму 5,67 млн грн;

супругов таможенников – начальника отдела и главного государственного инспектора Одесской таможни, а также их сына – чиновника районного совета на Киевщине – на сумму 8,71 млн грн;

начальника отдела Департамента борьбы с наркопреступностью Национальной полиции - на сумму 1,8 млн грн.

Также по результатам мониторинга образа жизни чиновников в марте 2026 года НАПК направило во Львовскую специализированную прокуратуру в сфере обороны Западного региона 2 вывода о признаках декларирования недостоверной информации на общую сумму 13 млн грн. Эти действия подпадают под статью 366-2 УК – декларирование недостоверной информации, наказывается штрафом от 500 до более 2000 необлагаемых прожиточных минимумов (примерно от 1,3 до 5,3 млн грн), в зависимости от размера нарушения.

В 2025 году НАПК осуществило 247 мониторингов образа жизни субъектов декларирования и направило в органы противодействия коррупции 94 материала с выявленными признаками приобретения необоснованных активов и незаконного обогащения на более 1 млрд 113 млн грн.

