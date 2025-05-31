В Украине введут новые ограничения на переводы с карты на карту: какую сумму установят с 1 июня

В Украине с 1 июня 2025 года ограничение суммы переводов с карты на карту уменьшат со 150 000 до 100 000 грн в месяц. Это предусмотрено в меморандуме, который подписали украинские банки.

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Как говорится в публикации OBOZ.UA, чтобы его увеличить, клиент должен предоставить документальное подтверждение более высокого уровня доходов, в пределах которого и будет установлен новый лимит, говорится в меморандуме.

Для рисковых клиентов ограничения по карточным операциям будут еще ниже - до 50 000 грн в месяц. Кто именно подпадает под критерий "рисковых клиентов", в меморандуме не говорится.

При этом, как говорится в материале OBOZ.UA, лимиты не включают операции по переводу средств между двумя счетами, которые клиент открыл в одном банке. А при наличии документально подтвержденных доходов клиента, превышающих установленный лимит, банки будут осуществлять переводы в пределах подтвержденного дохода.

В банковском секторе рекомендуют украинцам уже позаботиться об избежании неудобств, связанных с будущими ограничениями. В первую очередь, рассказала OBOZ.UA заместитель председателя правления Глобус Банка Анна Довгальская, следует получить документальное подтверждение доходов.

По ее словам, это может увеличить доверие банка к клиенту - и финучреждение "в случае необходимости может увеличить лимит". Для этого следует получить:

справки ОК5 и ОК7 - это индивидуальные сведения о застрахованном лице из реестра застрахованных лиц;

налоговую декларацию;

зарплатные сведения;

подтверждение зачислений от государственных органов;

подтвержденные доходы членов семей;

подтверждение волонтерской деятельности "или другие документы, которые бы подтверждали законность полученных доходов".

Также следует оптимизировать количество счетов. "Не стоит открывать чрезмерное количество счетов, чтобы избежать применения лимитов, зато необходимо позаботиться о закрытии "пустых"/неработающих", - пояснила Довгальская.

Как сообщал OBOZ.UA, в банковском секторе рекомендуют украинцам уже позаботиться об избежании неудобств, связанных с будущими ограничениями. Прежде всего следует получить документальное подтверждение доходов.

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