В Украине введут новые ограничения на переводы с карты на карту: какую сумму установят с 1 июня
В Украине с 1 июня 2025 года ограничение суммы переводов с карты на карту уменьшат со 150 000 до 100 000 грн в месяц. Это предусмотрено в меморандуме, который подписали украинские банки.
Как говорится в публикации OBOZ.UA, чтобы его увеличить, клиент должен предоставить документальное подтверждение более высокого уровня доходов, в пределах которого и будет установлен новый лимит, говорится в меморандуме.
Для рисковых клиентов ограничения по карточным операциям будут еще ниже - до 50 000 грн в месяц. Кто именно подпадает под критерий "рисковых клиентов", в меморандуме не говорится.
При этом, как говорится в материале OBOZ.UA, лимиты не включают операции по переводу средств между двумя счетами, которые клиент открыл в одном банке. А при наличии документально подтвержденных доходов клиента, превышающих установленный лимит, банки будут осуществлять переводы в пределах подтвержденного дохода.
В банковском секторе рекомендуют украинцам уже позаботиться об избежании неудобств, связанных с будущими ограничениями. В первую очередь, рассказала OBOZ.UA заместитель председателя правления Глобус Банка Анна Довгальская, следует получить документальное подтверждение доходов.
По ее словам, это может увеличить доверие банка к клиенту - и финучреждение "в случае необходимости может увеличить лимит". Для этого следует получить:
- справки ОК5 и ОК7 - это индивидуальные сведения о застрахованном лице из реестра застрахованных лиц;
- налоговую декларацию;
- зарплатные сведения;
- подтверждение зачислений от государственных органов;
- подтвержденные доходы членов семей;
- подтверждение волонтерской деятельности "или другие документы, которые бы подтверждали законность полученных доходов".
Также следует оптимизировать количество счетов. "Не стоит открывать чрезмерное количество счетов, чтобы избежать применения лимитов, зато необходимо позаботиться о закрытии "пустых"/неработающих", - пояснила Довгальская.
Как сообщал OBOZ.UA, в банковском секторе рекомендуют украинцам уже позаботиться об избежании неудобств, связанных с будущими ограничениями. Прежде всего следует получить документальное подтверждение доходов.
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