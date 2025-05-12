Правила переводов денег между картами ужесточат: к чему готовиться украинцам с 1 июня

В Украине ужесточат правила карточных переводов: с 1 июня с карты на карту без официального подтверждения заработка можно будет перечислять на 50 тыс. грн меньше, чем сейчас – до 100 тыс. грн. Впрочем, готовится к новшеству сами банки советуют уже сейчас – ведь чтобы избежать неудобств, нужно будет, в частности, собрать внушительный пакет документов.

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При этом лимит снизится, даже несмотря на то, что ранее Нацбанк не продлил ограничение на исходящие переводы "с карты на карту" в 150 000 грн в месяц. Дело в том, что до этого сами банки подписали Меморандум об обеспечении прозрачности функционирования рынка платежных услуг, в котором прописаны:

сами лимиты;

обязательство банков их придерживаться.

В частности, о том, что лимиты продолжат действовать, рассказали OBOZ.UA в ПриватБанке, а также в Monobank. "Лимиты по Меморандуму действуют на исходящие переводы", – сообщили в последнем.

В то же время, подчеркивается материале OBOZ.UA, лимиты не включают операции по переводу средств между двумя счетами, которые клиент открыл в одном банке. А при наличии документально подтвержденных доходов клиента, превышающих установленный лимит, банки будут осуществлять переводы в границах подтвержденного дохода.

"Кроме того, клиент при обслуживании имеет право обратиться к поставщику платежных услуг-участнику Меморандума с запросом для повышения установленного лимита с обязательным предоставлением документального подтверждения средств", – отмечают аналитики.

Как подготовиться к ужесточению правил переводов денег между картами

Вместе с тем, в банковском секторе рекомендуют украинцам уже позаботиться об избежании неудобств, связанных с будущими ограничениями. Прежде всего, рассказала OBOZ.UA заместитель председателя правления Глобус Банка Анна Довгальская, следует получить документальное подтверждение доходов.

По ее словам, это может увеличить доверие банка к клиенту – и финучреждение "в случае необходимости может увеличить лимит". Для этого следует получить:

справки ОК5 и ОК7 – это индивидуальные сведения о застрахованном лице из реестра застрахованных лиц;

налоговую декларацию;

зарплатные сведения;

подтверждение зачислений от государственных органов;

подтвержденные доходы членов семей;

подтверждение волонтерской деятельности "или другие документы, подтверждающие законность полученных доходов".

Также, отмечается, следует оптимизировать количество счетов. "Не стоит открывать чрезмерное количество счетов во избежание применения лимитов, зато стоит позаботиться о закрытии "пустых"/неработающих", – объяснила Довгальская.

Помимо этого нужно использовать цифровые инструменты оплаты. Речь, в частности, о

Дії;

электронном кабинете налогоплательщика и т.п.

Кроме того, во избежание проблем нужно настроить автоматические платежи в мобильных приложениях. А также в личных кабинетах – например, при:

оплате коммунальных услуг;

подписках на электронные услуги – в частности, онлайн-медиа.

Как сообщал OBOZ.UA, также НБУ намерен усовершенствовать правила использования QR-кодов для переводов. Цель – приведение к единым стандартам использования структуры данных, а также графического изображения QR-кодов.

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