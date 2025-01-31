В Украине через несколько дней введут новые ограничения на банковские переводы: сколько можно будет отправить

В Украине с 1 февраля введут новые лимиты на карточные переводы. Без официального подтверждения заработка украинцы смогут перечислять до 150 тыс. грн в месяц (низкий и средний риск). Если же это клиенты, которых банк относит к высокому уровню (например, чиновники, или те, кто часто совершает подозрительные операции), лимит будет установлен на уровне 50 тыс. грн в месяц. При этом речь идет именно о переводах с карты на карту.

Видео дня

Как отмечают в Меморандуме об обеспечении прозрачности функционирования рынка платежных услуг. Документ еще 10 декабря подписали в НБУ представители банковских ассоциаций вместе с крупнейшими украинскими банками. Впоследствии меморандум подписало большинство украинских банков.

Если же документально подтвержденного дохода нет, то банки обязуются установить лимиты (распространяться на переводы по реквизитам IBAN) на операции:

с 01.02.2025 – для клиентов высокого уровня риска устанавливать лимит в сумме до 50 тыс. грн/мес;

для клиентов "среднего" и "низкого" уровней риска – согласно лимитам и срокам поэтапной реализации:

с 01.02.2025 – в сумме до 150 тыс. грн/мес;

с 01.06.2025 – в сумме до 100 тыс. грн/мес.

Лимиты не будут включать операции по переводу средств между двумя счетами, которые клиент открыл в одном банке. При наличии документально подтвержденных доходов клиента, превышающих установленный дату лимит, банки будут осуществлять переводы внутри подтвержденного дохода.

Кроме того, клиент при обслуживании имеет право обратиться к поставщику платежных услуг-участнику Меморандума с запросом для повышения установленного лимита с обязательным предоставлением документального подтверждения средств.

Отметим, ранее член правления ПриватБанка по розничному бизнесу Дмитрия Мусиенко в комментарии OBOZ.UA рассказал, что ограничения, указанные в Меморандуме, касаются только переводов, осуществленных физическими лицами на счета других контрагентов через банковские карты или реквизиты IBAN, как в пределах Украины, так и и за ее пределы. В то же время, эти лимиты не распространяются на платежи за товары и услуги, в частности на оплату коммунальных услуг или покупки в магазинах, поскольку они не классифицируются как переводы между контрагентами.

"Также лимиты не коснутся переводов, осуществленных со счетов клиентов, в которых подтвержден источник дохода (например, зарплатные клиенты), или клиентов, являющихся волонтерами. ПриватБанк заранее информирует клиентов, когда остаток их лимита достигает 50% или 80%. Это позволяет. Также клиентам управлять своими транзакциями и избегать ограничений. Также банк заранее информирует клиентов об изменениях в лимите, чтобы они могли своевременно адаптировать свои планы", – сказал он.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее НБУ также предоставил банкам и небанковским финансовым учреждениям рекомендации по выявлению механизмов так называемого "измельчения бизнеса". Речь идет о привлечении бизнесом ФЛП, имеющих право применять упрощенную систему налогообложения.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!