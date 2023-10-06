В Украине вскоре проведут масштабный перерасчет пенсий: даты и размеры

В Украине менее чем через два месяца повысят пенсии для трех категорий. Речь идет о тех, кто получает минимальную, максимальную выплату, а также доплаты за стаж сверхнормативного. Кроме того, ориентировочно в марте 2024-го также состоится "осовременивание" пенсий.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. В Украине сотни тысяч пенсионеров получают выплаты, размер которых близится к минимальной. Сейчас это 2093 грн, а с нового года – 2361 грн. Минимальную пенсию получают украинцы, которые имеют невысокий стаж или же имели небольшую официальную зарплату.

Тех, кто получает прибавку к пенсии за стаж. В Украине действующее законодательство предполагает надбавку за каждый месяц работы сверхнормативного стажа. "Норма" для женщин составляет 30 лет стажа, а для мужчин – 35. За каждый дополнительный год стажа пенсию увеличивают на 1% прожиточного минимума. Сейчас это 20,93 грн, а со следующего года – 23,61 грн.

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Тех, кто получает максимальную пенсию. Самую большую прибавку получат те украинцы, которые вышли на заслуженный отдых по особым правилам. Чаще всего это военные, те украинцы, которые получали высокие белые зарплаты. Максимальный размер пенсии составляет 10 прожиточных минимумов. Сейчас это 20 930 грн, а с нового года – 23 610 грн.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Украине часть украинцев рискует остаться без пенсий. Речь идет о тех, кто в течение шести месяцев не пользуется своим банковским счетом.

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