В Украине ужесточат правила переводов денег между картами: когда введут новый лимит

В Украине ужесточат правила карточных переводов – с 1 июня с карты на карту без официального подтверждения заработка можно будет перечислять до 100 тыс. грн в месяц. Что на 50 тысяч ниже текущего лимита. Впрочем, готовится к новшеству сами банки советуют уже сейчас – ведь чтобы избежать неудобств, нужно будет, в частности, собрать внушительный пакет документов.

Видео дня

Сам же документ о введении лимитов – и их ужесточении – еще 10 декабря 2024 гтда подписали в НБУ представители банковских ассоциаций вместе с крупнейшими украинскими банками. Впоследствии меморандум подписало большинство украинских банков, говорится в материале OBOZ.UA.

При этом подчеркивается: лимиты не включают операции по переводу средств между двумя счетами, которые клиент открыл в одном банке. А при наличии документально подтвержденных доходов клиента, превышающих установленный лимит, банки будут осуществлять переводы в границах подтвержденного дохода.

"Кроме того, клиент при обслуживании имеет право обратиться к поставщику платежных услуг-участнику Меморандума с запросом для повышения установленного лимита с обязательным предоставлением документального подтверждения средств", – отмечают аналитики.

В свою очередь, член правления ПриватБанка по розничному бизнесу Дмитрий Мусиенко в комментарии OBOZ.UA рассказал, что ограничения касаются только переводов, осуществленных физическими лицами на счета других контрагентов через банковские карты или реквизиты IBAN. При чем как в пределах Украины, так и вне их.

"В то же время эти лимиты не распространяются на платежи за товары и услуги. В частности на оплату коммунальных услуг или покупки в магазинах, поскольку они не классифицируются как переводы между контрагентами", – объяснил банкир.

Как подготовиться к ужесточению правил переводов денег между картами

И хотя до усиления правил еще достаточно много времени, в банковском секторе рекомендуют уже позаботиться об избежании неудобств, связанных с будущими ограничениями. В частности, заместитель председателя правления Глобус Банка Анна Довгальская рассказала OBOZ.UA, что прежде всего следует получить документальное подтверждение доходов.

По ее словам, это может увеличить доверие банка к клиенту – и финучреждение "в случае необходимости может увеличить лимит". Для этого следует получить:

справки ОК5 и ОК7 – это индивидуальные сведения о застрахованном лице из реестра застрахованных лиц;

налоговую декларацию;

зарплатные сведения;

подтверждение зачислений от государственных органов;

подтвержденные доходы членов семей;

подтверждение волонтерской деятельности "или другие документы, подтверждающие законность полученных доходов".

Кроме того, во избежание проблем нужно настроить автоматические платежи в мобильных приложениях. А также в личных кабинетах – например, при:

оплате коммунальных услуг;

подписках на электронные услуги – в частности, онлайн-медиа.

Помимо этого нужно использовать цифровые инструменты оплаты. Речь, в частности, о

Дії;

электронном кабинете налогоплательщика и т.п.

Также, отмечается, следует оптимизировать количество счетов. "Не стоит открывать чрезмерное количество счетов во избежание применения лимитов, зато стоит позаботиться о закрытии "пустых"/неработающих", – объяснила Довгальская.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, государственный Ощадбанк не будет блокировать своим клиентам карты, срок действия которых подходит к концу. Они будут действовать по крайней мере до 30 июня 2025 года.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!