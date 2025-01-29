В ПриватБанке объяснили, какие лимиты будут действовать с 1 февраля: все, что нужно знать о новых ограничениях

В Украине с 1 февраля 2025-го вступит в силу Меморандум, которым для простых украинцев вводятся новые лимиты на платежи – вместо действующего максимума 150 тыс. грн за исключением IBAN-переводов вводится более строгие – 50-150 тыс. грн с более строгими правилами. Документ называется "Об обеспечении прозрачности функционирования рынка платежных услуг", и ссылается, прежде всего, на критерии финмона и профильное постановление Нацбанка №65.

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На сегодняшний день официально подтверждено подписание Меморандума двумя финансовыми компаниями ("дочки" маркет-плейса Rozetka и "Новой почты") и 27 украинскими банками, в том числе Универсалбанк (monobank) и государственные Сбербанк и Приватбанк. физлиц (более 24 млн), поэтому интернет-издание OBOZ.UA расспросило члена правления Приватбанка по вопросам розничного бизнеса Дмитрия Мусиенко о введении новых требований и платежных лимитов к простым украинцам:

– Дмитрий, в тексте Меморандума говорится о применении лимитов в следующей формулировке: "Осуществлять переводы в пределах и за пределы Украины со всех счетов физических лиц, открытых у поставщиков платежных услуг-участников Меморандума в национальной и иностранной валютах, на счета любых других контрагентов с учетом введенного в поставщика платежных услуг риск-ориентированного подхода". Перечислите пожалуйста, какие именно платежи (все составляющие) со счетов физлиц будут учитываться в указанные лимиты от 50 тыс. грн до 150 тыс. грн? А именно: будут ли учитываться в эти лимиты платежи на счета юрлиц, в том числе платежи за коммунальные услуги, платежи в магазинах, за товары и услуги (поскольку в документе говорится о "счетах любых других контрагентов")?

Ограничения, указанные в Меморандуме, касаются только переводов, осуществленных физическими лицами на счета других контрагентов через банковские карты или реквизиты IBAN, как внутри Украины, так и за ее пределы. В то же время, эти лимиты не распространяются на платежи за товары и услуги, в частности на оплату коммунальных услуг или покупки в магазинах, поскольку они не классифицируются как переводы между контрагентами.

Также лимиты не коснутся переводов, осуществленных со счетов клиентов, подтверждающих источник дохода (например, зарплатные клиенты) или клиентов, являющихся волонтерами.

Кроме того, эти ограничения не будут касаться клиентов, получивших индивидуальное повышение лимита по результатам обращения в банк и предоставление необходимых документов.

В частности: с 1 февраля 2025 г. для клиентов с высоким уровнем риска устанавливается лимит на сумму до 50 тыс. грн в месяц.

Для клиентов со средним и низким уровнем риска лимиты будут постепенно снижаться:

с 1 февраля 2025 года – до 150 тыс. грн в месяц;

с 1 июня 2025 года – до 100 тыс. грн в месяц.

Лимиты не будут распространяться на переводы между счетами одного клиента в одном банке или переводы клиентов с подтвержденными доходами (зарплата, пенсии, социальные выплаты) или волонтерской деятельностью, а также на тех, кто получил увеличенный лимит по результатам обращения в банк.

Ограничения касаются физических лиц в целом, а не отдельных счетов. Это означает, что независимо от количества счетов общая сумма переводов физического лица не должна превышать установленный лимит.

- Увидит ли каждый клиент Приватбанка в приложении Приват24 свой лимит, сможет ли узнать свой лимит другим образом (получил лимит человек 50 тыс. грн, или 150 тыс. грн), скажем, в контакт-центре или иным образом?

Приватбанк информирует клиентов об установленном лимите и его остатке. Для уточнения лимита можно обратиться в контакт-центр или онлайн-чат.

Ограничения переводов свыше 150 000 грн (с 01.02.2025) и 100 000 грн (с 01.06.2025) не будут касаться клиентов, которые:

получают заработную плату

имеют подтвержденные доходы (предпринимательство, аренда, пенсии и т.п.).

занимаются волонтерской деятельностью.

Эти клиенты могут осуществлять переводы в пределах установленных лимитов. Если лимит не отвечает потребностям, клиент может подать заявку на его увеличение посредством поддержки банка, предоставив соответствующие документы.

– Планирует ли ПриватБанк предупреждать своих клиентов об окончании лимита?

ПриватБанк заранее информирует клиентов, когда остаток их лимита достигает 50% или 80%. Это позволяет клиентам управлять своими транзакциями и избегать ограничений. Также банк заранее информирует клиентов об изменениях в лимите, чтобы они могли своевременно адаптировать свои планы.

Если клиент не имеет подтвержденных доходов в банке или не получил уведомления через приложение (например, Приват24) с предложением изменить лимит, он может обратиться в банк через каналы поддержки (онлайн-чат или по номеру 3700) и подать заявку на увеличение лимита, предоставив соответствующие документы.

– Какова будет процедура поднятия лимита платежных операций, если это нужно?

Процесс повышения лимита состоит из нескольких этапов:

Подача заявки: если клиент не получил автоматического повышения лимита, он может обратиться в банк и подать заявку на увеличение лимита, предоставив документы, подтверждающие доходы. Решение банка: банк проверяет документы и принимает решение о повышении лимита, информируя клиента о результате. Сроки повышения лимита: лимиты могут быть увеличены на постоянной основе для клиентов с подтвержденными доходами или на определенный период для других клиентов.

Особенности процесса:

Приват24: клиенты могут подать заявку на повышение лимита через мобильное приложение.

Служба поддержки: обращения через онлайн-чат или в отделение банка также возможны.

– Какие еще процедуры, условия появятся с 1 февраля 2025 года из-за того, что Меморандум вступит в силу?

С 1 февраля 2025 года главным изменением будет распространение лимитов не только на переводы, инициированные по реквизитам карт, но и на переводы через реквизиты IBAN.

Для клиентов с высоким уровнем риска лимит составит 50 тысяч. грн при отсутствии подтвержденных доходов или признаков волонтерской деятельности.

– Какую численность людей коснутся нововведения?

Согласно оценкам банка, эти ограничения повлияют на небольшую часть клиентов:

предел 150 тыс. грн (с 01.02.2025) коснется около 1% клиентов.

предел 100 тыс. грн (с 01.06.2025) может повлиять до 2% клиентов.

предел 50 тыс. грн для клиентов высокого риска уже применяется к некоторым клиентам, поэтому ожидается незначительное влияние.

Большинство клиентов, на которых могут повлиять эти ограничения, уже имеют повышенные лимиты благодаря поданным заявкам или индивидуальным решениям банка, в частности, на основе подтвержденных доходов и финансового поведения. Банк работает над минимизацией влияния этих ограничений на клиентов с прозрачными источниками дохода и волонтеров. Для клиентов, не имеющих достаточной информации о доходах, будет предоставлена возможность подать документы для подтверждения источника дохода.

Справочно: Согласно данным Нацбанка, на 1 декабря Приватбанк обслуживал 24,04 млн вкладчиков-физлиц из 69,5 млн чел. в нашем государстве, то есть 35% от всех. Сумма же их вложений составила 507,2 млрд из общих 1,3 трлн в 62 банках, то есть 38% всех средств. 1-2% клиентов ПриватБанка – это 240,4-481 тыс. человек.