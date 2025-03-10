Осталось несколько месяцев: украинский госбанк изменил срок действия своих карт
Государственный Ощадбанк не будет блокировать своим клиентам карты, срок действия которых подходит к концу. Они будут действовать по крайней мере до 30 июня 2025 года.
Об этом сообщили в самом банке. Там объяснили, что:
- решение принято в связи с действующим в Украине военным положением;
- продление происходит автоматически для карт, срок которых истек начиная с февраля 2022 года.
Таким образом, подчеркивается, даже после истечения срока действия такие карты продолжат полноценно работать. Соответственно, их обладатели смогут осуществлять все необходимые действия, в частности:
- рассчитываться в торгово-сервисной сети;
- снимать наличные в банкомате и т.д.
"Срок действия карт Ощадбанка продлен до 30 июня 2025 года. Если новая карта уже перевыпущена, пожалуйста, обратитесь в отделение Ощадбанка для ее получения в удобное для вас время", – говорится в сообщении.
Клиентам ПриватБанка посоветовали заменить карты
В то же время, карту государственного ПриватБанка, у которой заканчивается срок действия, можно перевыпустить – и продолжать пользоваться ею. Cделать это можно в любом из отделений банка.
Как рассказали в самом банке, перевыпущенную карту можно также заказать с доставкой по Украине или за границу.
Для этого, отметили там, следует открыть меню "Кошелек". После чего:
- выбрать карту, которую хотите перевыпустить;
- нажать "Заказать карту".
Также можно оформить мгновенную Digital-карту – в системе "Приват24". Для этого нужно:
- перейти в раздел "Все карты";
- нажать "Добавить"
- выбрать "Digital-карта".
"С ней вы можете производить оплаты в торговой сети с помощью смартфона и даже снимать наличные в банкоматах ПриватБанка", – рассказали в банке.
Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, Нацбанк готов отменить ограничение в 150 тыс. грн в месяц на исходные переводы с карты на карту уже в ближайшее время. Речь идет об одном-двух месяцах. Однако возможным это станет лишь после того, как банки продемонстрируют готовность самостоятельно выявлять рисковых клиентов.
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