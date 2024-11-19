Украинцам выдают деньги на дрова и газ для отопления: кто получает и как это сделать
Украинцы могут получить субсидию на приобретение сжиженного газа и твердого топлива, размер которой зависит от доходов домохозяйства : например, за две тонны топлива (3 824,63 грн. за тонну) и два баллона газа (382,46 грн. за баллон) государство может компенсировать до 3 929,36 грн. Общая сумма субсидии определяется как разница между стоимостью топлива в пределах норм и обязательным платежом.
Об этом сообщает Пенсионный фонд Украины (ПФУ). Субсидия на горючее назначается один календарный год и выплачивается в случае, если домохозяйство использует эти виды топлива для обогрева жилья. Ее размер зависит от:
- дохода домохозяйства;
- норм потребления топлива;
- установленных правительством предельных характеристик стоимости.
Эта помощь актуальна преимущественно для жителей сельской местности и небольших населенных пунктов, не имеющих доступа к централизованному отоплению или газоснабжению. Условия получения субсидии:
- доходы домохозяйства;
Субсидию могут получить только те домохозяйства, доход которых не позволяет самостоятельно покрывать расходы на отопление. Годовой доход домохозяйства учитывается за прошлый календарный год.
- нормативы потребления топлива, согласно постановлению Кабинета Министров Украины №356 от 23 апреля 2012 года, установлены следующие нормы потребления:
- сжиженный газ :
- 2 баллона – для 1–2 человек;
- 3 баллона – для 3–4 человек;
- 4 баллона – для 5 и более человек.
- твердое топливо: 2 тонны на одно домохозяйство.
- предельные показатели стоимости топлива (2024 год):
- Сжиженный газ – 382,46 грн за баллон.
- Твердое топливо – 3 824,63 грн за тонну.
Для получения субсидии необходимо обратиться в орган социальной защиты населения по месту жительства и предоставить соответствующие документы. А именно:
- заявление на назначение субсидии;
- декларацию о доходах и имущественном положении;
- справку о составе домохозяйства;
- документы, подтверждающие покупку топлива, если это касается повторной выплаты.
В случае утверждения заявления субсидия перечисляется на счет заявителя или выплачивается через почтовое отделение. Расчет субсидии основан на формуле, которая учитывает:
- стоимость топлива в пределах норм потребления и предельных показателей;
- обязательный платеж домохозяйства, зависящий от дохода.
Разберемся на примере как это рассчитать для конкретно определенного домохозяйства, где проживают 2 человека: (382,46*2 баллона) + (3 824, 63*2 тонны) = 8 414,18 гривны. Для многих домохозяйств, особенно в сельской местности, расходы на топливо являются значительной частью бюджета. Благодаря субсидии люди могут снизить свои расходы и обеспечить комфортные условия проживания.
Как сообщал OBOZ.UA ранее, если семья получает жилищную субсидию, важно сообщать Пенсионному фонду (ПФУ), если произошли изменения в составе зарегистрированных лиц в течение 30 дней. Несвоевременное сообщение может привести к прекращению выплат или пересмотру их размера.
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