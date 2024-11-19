Украинцам выдают деньги на дрова и газ для отопления: кто получает и как это сделать

Украинцы могут получить субсидию на приобретение сжиженного газа и твердого топлива, размер которой зависит от доходов домохозяйства : например, за две тонны топлива (3 824,63 грн. за тонну) и два баллона газа (382,46 грн. за баллон) государство может компенсировать до 3 929,36 грн. Общая сумма субсидии определяется как разница между стоимостью топлива в пределах норм и обязательным платежом.

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Об этом сообщает Пенсионный фонд Украины (ПФУ). Субсидия на горючее назначается один календарный год и выплачивается в случае, если домохозяйство использует эти виды топлива для обогрева жилья. Ее размер зависит от:

дохода домохозяйства;

норм потребления топлива;

установленных правительством предельных характеристик стоимости.

Эта помощь актуальна преимущественно для жителей сельской местности и небольших населенных пунктов, не имеющих доступа к централизованному отоплению или газоснабжению. Условия получения субсидии:

доходы домохозяйства;

Субсидию могут получить только те домохозяйства, доход которых не позволяет самостоятельно покрывать расходы на отопление. Годовой доход домохозяйства учитывается за прошлый календарный год.

нормативы потребления топлива, согласно постановлению Кабинета Министров Украины №356 от 23 апреля 2012 года, установлены следующие нормы потребления:

сжиженный газ :

: 2 баллона – для 1–2 человек;

3 баллона – для 3–4 человек;

4 баллона – для 5 и более человек.

твердое топливо: 2 тонны на одно домохозяйство.

2 тонны на одно домохозяйство. предельные показатели стоимости топлива (2024 год):

Сжиженный газ – 382,46 грн за баллон .

. Твердое топливо – 3 824,63 грн за тонну.

Для получения субсидии необходимо обратиться в орган социальной защиты населения по месту жительства и предоставить соответствующие документы. А именно:

заявление на назначение субсидии;

декларацию о доходах и имущественном положении;

справку о составе домохозяйства;

документы, подтверждающие покупку топлива, если это касается повторной выплаты.

В случае утверждения заявления субсидия перечисляется на счет заявителя или выплачивается через почтовое отделение. Расчет субсидии основан на формуле, которая учитывает:

стоимость топлива в пределах норм потребления и предельных показателей;

в пределах норм потребления и предельных показателей; обязательный платеж домохозяйства, зависящий от дохода.

Разберемся на примере как это рассчитать для конкретно определенного домохозяйства, где проживают 2 человека: (382,46*2 баллона) + (3 824, 63*2 тонны) = 8 414,18 гривны. Для многих домохозяйств, особенно в сельской местности, расходы на топливо являются значительной частью бюджета. Благодаря субсидии люди могут снизить свои расходы и обеспечить комфортные условия проживания.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, если семья получает жилищную субсидию, важно сообщать Пенсионному фонду (ПФУ), если произошли изменения в составе зарегистрированных лиц в течение 30 дней. Несвоевременное сообщение может привести к прекращению выплат или пересмотру их размера.

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