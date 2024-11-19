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Украинцам выдают деньги на дрова и газ для отопления: кто получает и как это сделать

Дарина Герцева
Коммуналка
2 минуты
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Как оформить субсидию

Украинцы могут получить субсидию на приобретение сжиженного газа и твердого топлива, размер которой зависит от доходов домохозяйства : например, за две тонны топлива (3 824,63 грн. за тонну) и два баллона газа (382,46 грн. за баллон) государство может компенсировать до 3 929,36 грн. Общая сумма субсидии определяется как разница между стоимостью топлива в пределах норм и обязательным платежом.

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Об этом сообщает Пенсионный фонд Украины (ПФУ). Субсидия на горючее назначается один календарный год и выплачивается в случае, если домохозяйство использует эти виды топлива для обогрева жилья. Ее размер зависит от:

  • дохода домохозяйства;
  • норм потребления топлива;
  • установленных правительством предельных характеристик стоимости.
Как получить субсидию для обогрева жилья

Эта помощь актуальна преимущественно для жителей сельской местности и небольших населенных пунктов, не имеющих доступа к централизованному отоплению или газоснабжению. Условия получения субсидии:

  • доходы домохозяйства;

Субсидию могут получить только те домохозяйства, доход которых не позволяет самостоятельно покрывать расходы на отопление. Годовой доход домохозяйства учитывается за прошлый календарный год.

  • нормативы потребления топлива, согласно постановлению Кабинета Министров Украины №356 от 23 апреля 2012 года, установлены следующие нормы потребления:
  • сжиженный газ :
  • 2 баллона – для 1–2 человек;
  • 3 баллона – для 3–4 человек;
  • 4 баллона – для 5 и более человек.
  • твердое топливо: 2 тонны на одно домохозяйство.
  • предельные показатели стоимости топлива (2024 год):
  • Сжиженный газ – 382,46 грн за баллон.
  • Твердое топливо – 3 824,63 грн за тонну.

Для получения субсидии необходимо обратиться в орган социальной защиты населения по месту жительства и предоставить соответствующие документы. А именно:

  • заявление на назначение субсидии;
  • декларацию о доходах и имущественном положении;
  • справку о составе домохозяйства;
  • документы, подтверждающие покупку топлива, если это касается повторной выплаты.

В случае утверждения заявления субсидия перечисляется на счет заявителя или выплачивается через почтовое отделение. Расчет субсидии основан на формуле, которая учитывает:

  • стоимость топлива в пределах норм потребления и предельных показателей;
  • обязательный платеж домохозяйства, зависящий от дохода.

Разберемся на примере как это рассчитать для конкретно определенного домохозяйства, где проживают 2 человека: (382,46*2 баллона) + (3 824, 63*2 тонны) = 8 414,18 гривны. Для многих домохозяйств, особенно в сельской местности, расходы на топливо являются значительной частью бюджета. Благодаря субсидии люди могут снизить свои расходы и обеспечить комфортные условия проживания.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, если семья получает жилищную субсидию, важно сообщать Пенсионному фонду (ПФУ), если произошли изменения в составе зарегистрированных лиц в течение 30 дней. Несвоевременное сообщение может привести к прекращению выплат или пересмотру их размера.

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