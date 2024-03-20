В Украине резко подорожает пачка сигарет: названы новые цены

В Украине Кабмин зарегистрировал в Раде законопроект о повышении акцизов на сигареты, начиная с июля 2024-го. В результате пачка сигарет среднего класса подорожает более чем на 40 грн.

OBOZ.UA изучил прогнозы по возможному курсу валют в Украине от МВФ и Нацбанка. Если соотношение между долларом и евро не изменится, в то же время другие составляющие стоимости сигарет будут постоянными, пачка сигарет среднего класса (это сигареты с фильтром, которые имеют средне ценовую категорию и среднее качество сырья) согласно расчетам редакции будут стоить:

2024 год – 84.9 грн за пачку;

2025 год – 101.8 грн за пачку;

2026 год – 114.9 грн за пачку;

2027 год – 126.5 грн за пачку.

Рост цены будет способствовать увеличению налоговых поступлений. К примеру, в прошлом году, когда объемы продаж сигарет стабилизировались, а акциз вырос на 20%, налоговые поступления выросли на 36% до 80,3 млрд грн. В то же время уменьшается и количество курящих (то есть курильщиков становится меньше, но они платят больше).

Уменьшить количество курильщиков – одна из целей правительства. По данным Центра общественного здоровья Минздрава Украины, курение является причиной 130 тысяч преждевременных смертей украинцев ежегодно от таких заболеваний как инфаркт, инсульт, онкологические заболевания и другие. Реализация законопроекта будет способствовать достижению социального эффекта: уменьшению потребления сигарет и, как следствие, заболеваемости сердечно-сосудистыми болезнями и увеличению продолжительности жизни украинца, поясняют в Минфине.

Просмотр акциза продиктован тем, что Украина обязалась ежегодно повышать акциз на табачные изделия на 20% и соблюдать Директиву ЕС 2011/64/EU. Однако из-за внутренней инфляции в Украине цели 90 евро не удавалось достичь. Нынешний законопроект должен гармонизировать украинское законодательство с европейским, прописав ставку акциза старую в евровалюте.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в Украине установили нормы продажи сигарет и алкоголя в одни руки. Это касается только одного вида магазинов.

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