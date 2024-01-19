В Украине установили нормы продажи сигарет и алкоголя в одни руки в определенных магазинах: о каких речь

Кабинет министров ограничил норму продажи алкоголя и сигарет в магазинах Duty Free во время военного положения. Теперь в таких магазинах могут отпускать ориентировочно 2 пачки иностранных сигарет и 2 литра алкоголя одному лицу в течение суток.

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Об этом сообщили в Министерстве финансов. Там отметили: решение принято для ликвидации схемы уклонения от уплаты налогов при реализации табачных изделий и алкогольных напитков в магазинах беспошлинной торговли.

"Правительственным решением предусмотрено введение на время действия военного состояния эффективного контроля за соблюдением ограничений по реализации магазинами Duty Free табачных изделий и алкогольных напитков одному лицу в течение суток. Ориентировочно 2 пачки иностранных сигарет и 2 литра алкоголя", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: принятым постановлением вводится Порядок обмена информацией между магазинами Duty Free и рядом госорганов. В частности:

Госпогранслужбой;

Госналоговой службой;

Гостаможслужбой.

Целью обмена информацией, отмечается, является идентификация покупателей алкогольных напитков и табачных изделий.

"Проект постановления Минфин разработал во исполнение вступивших в силу 1 октября прошлого года изменений в законодательство Украины. Которыми, в частности, предусмотрен запрет на время действия военного положения продаж в магазинах беспошлинной торговли табачных изделий и алкогольных напитков отечественного производства, а также ограничения по продаже таких товаров иностранного производства", – рассказали в министерстве.

Там также напомнили, что эти изменения были инициированы народными депутатами с целью противодействия нелегальному обращению подакцизных товаров на внутреннем рынке. "Значительную долю которых составляли товары, предназначенные для продажи в магазинах Duty Free или для экспорта, тем самым избегая налогообложения", – подчеркнули в Минфине.

Duty Free – система беспошлинной торговли а границах стран, а также в международных зонах аэропортов, морских портов, на пассажирских судах (воздушных и морских). В магазинах дьюти-фри можно купить товары без уплаты пошлин.

Почему это важно

По состоянию на осень 2023 года, объем рынка нелегальных табачных изделий в Украине достигал 20,2%. Речь шла о поддельной продукции, контрабанде и нелегально проданных сигаретах.

При этом главную часть "нелегала" составляла именно нелегально проданная продукция с маркировками Duty Free (10,8%). В некоторых пунктах пропуска, согласно данным статистики, каждый человек "покупал" по 26-36 пачек сигарет за раз, что является признаком махинаций.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине с января изменится внешний вид сигарет. По новым правилам 65% пачки должно занимать предупреждение о вреде курения. Это общеевропейская практика. В этом году курильщиков ожидает еще одно нововведение – сигареты подорожают в связи с повышением акциза минимум на 20%.

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