"Гадалки"-мошенницы выманили у украинцев 1,4 млн грн: пострадали военные и их родные

В Киеве разоблачили группу мошенников, которые под видом "гадания" и других эзотерических услуг выманили у украинцев почти 1,4 млн грн. Среди жертв обмана оказались в частности военнослужащие и близкие погибших защитников.

Как сообщили в Национальной полиции, организатора и двух активных участниц преступной группы задержали и объявили подозрение в мошенничестве. Им грозит до 12 лет лишения свободы.

Как действовала схема

Разоблаченная схема основывалась не на "магии", а на тонком психологическом воздействии и манипуляции доверием. Мошенники выдавали себя за гадалок и эзотериков с якобы сверхъестественными способностями.

После первого контакта с потенциальной жертвой аферисты переходили к этапу давления: убеждали в наличии "сглаза", "проклятий" или других опасностей, которые якобы угрожают человеку или его близким. Отказ от проведения "обряда" подавался как риск неизбежных бед.

Для усиления эффекта злоумышленники использовали обычные бытовые предметы, выдавая их за "магическую атрибутику", и требовали перевода средств за проведение ритуалов. Вся схема была рассчитана на эмоциональное состояние людей, их тревожность и готовность доверять тем, кто обещает быстрое решение проблем.

Что выяснили следователи

Разработала преступную схему 50-летняя жительница Черкасской области , которая привлекла к "бизнесу" своих нетрудоустроенных родственников и знакомых в возрасте от 18 до 60 лет .

, которая привлекла к "бизнесу" своих нетрудоустроенных . Они выдавали себя за гадалок и предоставляли "услуги" на эзотерических сайтах, по телефону и в мессенджерах, а для увеличения охвата платили за таргетированную рекламу в интернете .

. Тех, кто обращался к ним за помощью, вводили в заблуждение относительно наличия у женщин сверхъестественных способностей и под психологическим давлением заставляли перечислить средства, отправлять золотые изделия, брать микрокредиты и сдавать в ломбарды ценности .

. Общая сумма ущерба составляет почти 1,4 млн грн – средства организатор тратила на собственные нужды и распределяла между сообщниками.

Среди пострадавших оказались военнослужащие ВСУ, члены их семей, а также жена погибшего защитника, которая перечислила деньги из государственной выплаты.

Результаты обысков

Правоохранители провели 10 обысков в Черкасской и Винницкой областях по местам жительства фигурантов и в автомобиле. Изъяты доказательства преступной деятельности:

автомобиль ;

; незарегистрированное гладкоствольное оружие ;

; денежные средства на общую сумму более 400 тыс. грн (в эквиваленте);

(в эквиваленте); десятки мобильных телефонов и компьютерную технику;

и компьютерную технику; банковские карты и черновые записи;

и черновые записи; стартовые пакеты операторов связи;

оккультные материалы, обрядовую атрибутику и визитки ясновидящих.

Задержанным сообщили о подозрении по ч. 4, ч. 5 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает наказание в виде до 12 лет тюремного заключения. Организатору группы и ее наиболее активной сообщнице избрали меры пресечения в виде домашнего ареста. В отношении еще одного подозреваемого вопрос о мере пресечения решается.

Ранее OBOZ.UA уже сообщал о разоблачении участника мошеннической схемы на более 800 тыс. грн, жертвами которой стал ряд украинцев (в том числе и военнослужащих). Сейчас ему грозит до 8 лет лишения свободы.

