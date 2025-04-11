В Украине распространяется мошенническая схема от имени известного бренда: что нужно знать

В украинских соцсетях появились мошенники, которые распространяют фейки о розыгрыше промокодов на 1500 грн, который якобы проводит сеть магазинов EVA. На самом деле такой акции не существует, а аферисты таким образом просто выманивают личные данные украинцев.

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Предупреждение о деятельности злоумышленников размещено на официальном сайте торговой сети. "Национальная сеть магазинов EVA (ООО "РУШ") заявляет, что не имеет никакого отношения к ресурсам, распространяющим ложную информацию о дарении сертификатов", – говорится в сообщении.

Компания подчеркнула, что не проводит такой акции ни на своем официальном сайте, ни в соцсетях сети, ни в розничных магазинах. "Представители EVA принимают соответствующие меры и готовят заявление в Национальную полицию Украины", – уведомили в компании.

Как уточняют в проекте Brama, для получения "подарка" украинцам предлагают пройти опрос. "Конечно, никаких сертификатов вы не получите, но мошенники получат ваши персональные данные", – объясняют они.

Подобные схемы в Украине – не редкость. Мошенники вынуждают потенциальных жертв переходить по сомнительным ссылкам или заполнять поддельные анкеты, чтобы выманить данные.

В частности, это может быть информация о банковских счетах или данные, которые позволяют украсть номер телефона и уже через него получить доступ к онлайн-банкингу. Такие действия могут привести к потере всех средств на банковских счетах.

К примеру, весной 2025 года активизировались мошенники, которые пытаются обмануть своих жертв с помощью мессенджеров. Подозрительные сообщения фиксируются, как минимум, в Signal и Telegram.

Среди главных методов кражи аккаунтов и выманивания денег – сообщения якобы от службы поддержки и поддельные видео "от друзей". Для второго варианта они взламывают аккаунты, а потом создают фейковые видео с использованием лица жертвы, в которых она якобы лично просит деньги.

Как сообщал OBOZ.UA, также в Киеве разоблачили мошенников, которые за пять лет выманили у финансовых организаций более миллиона долларов. Они подделывали документы о наличии залогового имущества с целью завладения денежными средствами банков и лизинговых компаний.

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