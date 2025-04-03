Мошенники открыли охоту на украинцев в Telegram и Signal: три схемы обмана

В Украине активизировались мошенники, которые пытаются обмануть своих жертв с помощью мессенджеров. Подозрительные сообщения фиксируются, как минимум, в Signal и Telegram. Среди главных методов кражи аккаунтов и выманивания денег – сообщения якобы от службы поддержки и поддельные видео "от друзей".

Видео дня

Об этом сообщили в Центре противодействия дезинформации (ЦПД) при СНБО Украины. В частности, аналитики отметили, что в Signal в последние дни происходит рассылка фейковых сообщений от имени техподдержки мессенджера.

В сообщениях содержится уведомление о якобы несанкционированном доступе к устройству. Мошенники требуют "верификацию", чтобы якобы предотвратить утечку данных.

"На самом деле это попытка обманом получить доступ к аккаунту или устройству. Signal не передает подобные сообщения в чате. Не переходите ни в какие ссылки и не отвечайте на следующие запросы. В случае получения подобного сообщения заблокируйте пользователя и отправьте жалобу", – советуют эксперты.

Кроме того, в Telegram появились аферисты, которые пытаются выманить деньги украинцев напрямую. Для этого они взламывают аккаунты, а потом создают фейковые видео с использованием лица жертвы, в которых она якобы лично просит деньги.

"Затем эти "кружочки" присылают друзьям или родственникам владельца аккаунта. Если получили подобное видео – позвоните этому человеку или напишите ему в другом мессенджере. Уточните, действительно ли он посылал это сообщение", – говорится в сообщении.

Также в Telegram вернулась уже довольно старая схема. Речь идет о сообщениях, в которых пользователей просят проголосовать, например, в детском танцевальном конкурсе или конкурсе рисунков.

"Сообщение содержит ссылку якобы на страницу голосования. На самом деле это фишинговая ссылка. Переход по ней может привести к похищению персональных данных: логинов, паролей, доступа к банкингу и т.д. Ни в коем случае не переходите по таким ссылкам от незнакомых аккаунтов. Если такое сообщение поступило от знакомого человека – напишите ему в другом мессенджере", – советуют эксперты.

Как сообщал OBOZ.UA, недавно в Украине появилась новая мошенническая схема. Она связана с агрессивными комментариями в социальных сетях, особенно в Instagram.

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