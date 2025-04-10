Мошенники годами воровали деньги у банков и лизинговых компаний: в Украине раскрыли схему на 55 млн гривен

В Киеве разоблачили мошенников, которые за пять лет выманили у финансовых организаций более миллиона долларов. Они подделывали документы о наличии залогового имущества с целью завладения денежными средствами банков и лизинговых компаний.

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Как сообщили в Бюро экономической безопасности, в группировку входили четыре жителя Киева и области, а также их сообщник, подделывавший документы. В течение 5 лет они оформили кредиты под залог несуществующей лимитированной литейной линии, стоимостью более 20 млн грн. За это время они завладели более чем 55 млн грн.

Для видимости законности их деятельности они установили связи с нотариусами, государственными регистраторами и сотрудниками финансовых учреждений. А также они:

подделывали документы ;

; использовали украденные паспорта ;

; регистрировали фиктивные предприятия ;

; манипулировали бухгалтерской и налоговой отчетностью.

По месту жительства мошенников провели обыски, в ходе которых обнаружили поддельные паспорта, печати, штампы, оттиски нотариусов и государственных органов, учредительные документы фиктивных предприятий, фальшивые договоры, шильды с технической маркировкой, мобильные телефоны, ноутбуки и флеш-накопители из документов. В настоящее время участникам группы сообщено о подозрении в мошенничестве, подделке документов и незаконных финансовых операциях (ч. 4, 5 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 209, ч. 1, 2 ст. 205-1, ч. 3, ч. 3). кодекса Украины), а их пособнику в ч. 5 ст. 27 ч. 4, 5 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 190 Уголовного кодекса.

В настоящее время продолжается досудебное расследование, а трое подозреваемых помещены под стражу. Процессуальное руководство – Киевская городская прокуратура.

Также OBOZ.UA сообщал о разоблачении глобальной мошеннической организации, которая с помощью двух сетей колл-центров обманула около 33 тыс. людей во всем мире и выманили суммарно более 275 млн. долларов. Часть преступной "империи мошенничества", как уже окрестили эту группировку, действовала и из Украины.

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