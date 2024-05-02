В Украине пытались "ограбить" банк на 40 миллионов: подробности схемы

В Украине мошенники организовали масштабную аферу на миллионы гривен. Под видом представителей "процветающих" сельскохозяйственных предприятий они брали миллионные кредитные ссуды в банковских учреждениях страны для якобы развития агробизнеса. К примеру, в одном из банков они пытались получить кредит на 40 млн грн.

Об этом сообщили в ГУ Нацполиции в Киеве. Там отметили: за содеянное мошенника грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

"Фигуранты, под предлогом получения кредита на развитие агробизнеса, подыскивали в аренду помещение с сельхозтехникой, чтобы создать впечатление преуспевающего предприятия перед представителями банка. Так, первый кредитный заем они получили в сумме 4 млн грн. По второй ссуде, в сумме почти 40 миллионов, фигуранты обратились в феврале текущего года, но получить средства преступным путем им помешали правоохранители", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: участники схемы уже задержаны. А во время обысков по делу были изъяты:

поддельные документы;

печати фиктивных предприятий;

деньги;

три элитных автомобиля;

черновые записи;

пакеты с психотропными веществами.

"Суд избрал фигурантам меру пресечения в виде содержания под стражей. Им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества", – рассказали в полиции.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в Одессе мошенники производили поддельную водку. Продукцию делки продавали через сайт, а также отправляли службами доставки и лично заказчикам. Теперь производителей будут судить.

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