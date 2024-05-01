Украинцам продавали "паленый" алкоголь: где можно было купить поддельную водку

В Одессе незаконно производили поддельную водку. Продукцию делки продавали через сайт, а также отправляли службами доставки и лично заказчикам. Теперь производителей будут судить.

Об этом сообщили в Бюро экономической безопасности (БЭБ). Там отметили:

за нелегальное изготовление алкоголя перед судом предстанут трое одесситов;

стоимость арестованного имущества составляет 1 млн грн.

"В антисанитарных условиях они производили алкогольную продукцию под видом водки. Для этого использовалось нежилое помещение в одном из районов Одессы. Готовую продукцию продавали через сайт, отправляли службами доставки, а также сами развозили заказчикам", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: во время обысков по делу было изъято более 400 л спирта. А кроме того:

упаковочные емкости;

ароматизаторы;

более 1 000 тетрапаков;

готовую для продажи продукцию.

В Одессе продавали "паленый" виски

Ранее же БЭБ пресеекло незаконную деятельность подпольного производства алкогольных напитков в одном из районов Одессы. Его организатор делал на основе спирта напиток, который продавал под видом брендированных водки, коньяка или виски. В частности, отметили там, он:

покупал спирт;

смешивал его с водой;

добавлял соответствующие красители;

готовую продукцию разливал в брендированную тару и продавал ее на местных рынках.

При этом, подчеркивается, делал он это в антисанитарных условиях. Обустроив для своей деятельности нежилое помещение.

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем, в Украине введут новые правила производства и обращения подакцизной продукции. Речь идет об алкоголе, табачной продукции и горючем. Нормы лицензирования торговли и производства таких товаров будут прописаны в абсолютно новой редакции старого закона, который действует уже почти 30 лет.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!