Украинцам продавали "паленый" алкоголь: где можно было купить поддельную водку
В Одессе незаконно производили поддельную водку. Продукцию делки продавали через сайт, а также отправляли службами доставки и лично заказчикам. Теперь производителей будут судить.
Об этом сообщили в Бюро экономической безопасности (БЭБ). Там отметили:
- за нелегальное изготовление алкоголя перед судом предстанут трое одесситов;
- стоимость арестованного имущества составляет 1 млн грн.
"В антисанитарных условиях они производили алкогольную продукцию под видом водки. Для этого использовалось нежилое помещение в одном из районов Одессы. Готовую продукцию продавали через сайт, отправляли службами доставки, а также сами развозили заказчикам", – говорится в сообщении.
При этом подчеркивается: во время обысков по делу было изъято более 400 л спирта. А кроме того:
- упаковочные емкости;
- ароматизаторы;
- более 1 000 тетрапаков;
- готовую для продажи продукцию.
В Одессе продавали "паленый" виски
Ранее же БЭБ пресеекло незаконную деятельность подпольного производства алкогольных напитков в одном из районов Одессы. Его организатор делал на основе спирта напиток, который продавал под видом брендированных водки, коньяка или виски. В частности, отметили там, он:
- покупал спирт;
- смешивал его с водой;
- добавлял соответствующие красители;
- готовую продукцию разливал в брендированную тару и продавал ее на местных рынках.
При этом, подчеркивается, делал он это в антисанитарных условиях. Обустроив для своей деятельности нежилое помещение.
Как сообщал OBOZ.UA, тем временем, в Украине введут новые правила производства и обращения подакцизной продукции. Речь идет об алкоголе, табачной продукции и горючем. Нормы лицензирования торговли и производства таких товаров будут прописаны в абсолютно новой редакции старого закона, который действует уже почти 30 лет.
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