В Украине повысили пенсионный возраст только для части: какие правила будут действовать с 2025-го

В Украине с 2025-го ужесточат требования для выхода на пенсию в 60 лет. Соответствующее решение было принято еще в 2017-м. В следующем году для того чтобы вовремя получить пенсию, нужно иметь от 32 лет стажа (в 2024-м – от 31 года). Также на 12 месяцев увеличится и норма стажа для выхода на пенсию в 63 года – с 21 до 22 лет стажа.

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Как говорится в публикации OBOZ.UA, для того чтобы выйти на пенсию в 65 лет, достаточно иметь всего 15 лет стажа. Отметим, что в Украине отказались от повышения пенсионного возраста. В результате у украинцев есть возможность выхода на пенсию раньше, чем граждане любой другой европейской страны.

Однако из-за низкой продолжительности жизни (учитывается продолжительность жизни по достижении 60 лет) украинцы все равно получают пенсию непродолжительный период времени. По данным аналитиков ОЭСР, по последним данным 2021 года украинцы в среднем после 60 лет жили около 10 лет. Женщины – до 74,4 лет, что почти на 10 лет больше, чем у мужчин.

За 2019-2023 годы доля вышедших на пенсию до 60 лет упала с 25% до 11%, тогда как количество людей, получавших пенсию после 60 лет, возросло от 0,5% до 14%. Это произошло благодаря росту требований по стажу.

Почти равное количество пенсионеров и плательщиков взносов необычно по сравнению со странами ОЭСР, говорится в отчете. Нормальная ситуация: когда количество работников значительно превышает количество пенсионеров. Тогда это позволяет обеспечивать достаточный размер выплаты. Но в отличие от большинства стран в Украине уменьшается также и количество пенсионеров. К примеру, еще в январе 2020-го, согласно данным Пенсионного фонда, их было 11,3 млн. То есть на 1 млн человек больше.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине для части получателей изменились правила выплаты пенсии. Речь идет о пенсионерах, временно проживающих за границей. Теперь они должны проходить специальную проверку – идентификацию.

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