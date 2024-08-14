Правила выплаты пенсий в Украине изменилась: кому перестанут платить, если не пройти проверку 

В Украине для части получателей изменились правила выплаты пенсии. Речь идет о пенсионерах, временно проживающих за границей. Теперь они обязаны проходить специальную проверку – идентификацию.

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Об этом сообщает издание "На пенсии". Так, по новым правилам части пенсионеров могут приостановить выплаты, если вовремя не пройти идентификацию для подтверждения личности. Такую процедуру нужно проходить раз в год.

Такие изменения предусмотрены законом № 3674-IX. Согласно изменениям, проживающим за границей украинцам продолжают выплачивать пенсии на текущие счета, открытые в банковских учреждениях на территории Украины.

При этом Пенсионный фонд Украины должен удостовериться, что выплаты получают именно те люди, которым они предназначены, поэтому каждый год до 31 декабря пенсионер обязан проходить идентификацию.

Пройти идентификацию пенсионер может несколькими способами:

в сервисном центре Пенсионного фонда Украины;

через личный электронный кабинет на веб-портале электронных услуг ПФУ, используя квалифицированную электронную подпись "Дія.Підпис" или "Дія ID";

с помощью видеоконференцсвязи;

в дипломатическом учреждении Украины за границей, при этом после прохождения идентификации таким образом нужно отправить соответствующие документы почтой в Пенсионный фонд Украины.

Отметим, в Украине пенсии могут перестать выплачивать в случае, если выплата назначена по поддельным документам, если пенсионер умер, если он не получал пенсию шесть месяцев подряд и т.д.

Как ранее писал OBOZ.UA, в Украине с июля начнутся выплаты денежной помощи для уязвимых категорий граждан, в частности, единовременного вознаграждения Героям Украины и пожизненных стипендий участникам Второй мировой войны и спасателям евреев во время Холокоста.

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