Пенсионная система Украины под угрозой: что будет с выплатами, пенсионным возрастом и к чему готовиться

Пенсионная система Украины – худшая в Европе. И проблема не только в том, что она не в состоянии обеспечить достаточный размер выплаты. Ее существование оказалось под угрозой. Годами политики "покупали" электорат гарантиями не повышать пенсионный возраст, сохранением особых пенсионных прав для отдельных категорий, введением доплат и сокращением социальных взносов.

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Пенсии – важный маркер, демонстрирующий и эффективность государственного управления, и ситуацию в экономике, и демографическую тенденцию и даже отношение работающих к старшему поколению. В Украине не просто самые низкие пенсии в Европе, наша пенсионная система обеспечивает худший уровень замещения (тот процент от зарплаты, который можно получать на заслуженном отдыхе). То есть даже с учетом низких зарплат украинская пенсионная система очень неэффективна.

При этом именно в Украине самый низкий пенсионный возраст, несмотря на худшую демографическую ситуацию. Но и это следствие популизма: ни один топ-чиновник еще не решился заявить, что возможности сохранять такой возраст выхода на заслуженный отдых нет. Более того, ее нет не только в Украине, но даже в экономически успешных странах ЕС.

О том, почему пенсионную реформу срочно нужно реформировать и почему на это никто не решился, читайте в материале OBOZ.UA.

Кратко о пенсионной системе Украины: хороших новостей нет

Аналитики OECD (Организация экономического сотрудничества и развития, объединяющая 37 стран) Йенс-Кристиан Хой и Виктория Климчук опубликовали подробный отчет о ситуации в украинской пенсионной системе и сравнили ее с другими странами организации. Выводы для украинцев неутешительны.

Дефицит Пенсионного фонда существовал еще до войны. Он указывает на неэффективный пенсионный возраст и низкое количество плательщиков взносов. Чем больше теневая экономика, тем меньше плательщиков взносов. При этом негативно на ситуацию влияют и низкие заработки.

"Война ухудшила ситуацию. База взносов сократилась, многие покинули страну, а количество бенефициаров (получателей пенсий. – Ред.) будет расти, особенно по инвалидности. Низкие выплаты создают дополнительную проблему адекватности с высокой частотой бедности в преклонном возрасте", – говорится в докладе. .

Если говорить на языке цифр: в Украине 10,8 млн вкладчиков (это 39% экономически активного населения, остальные работают в тени или не работают вовсе). По последним данным ПФУ, средняя зарплата, по которой платят взносы, составляет 15 433 (это информация еще за март). А количество пенсионеров на июнь – 10,26 млн. Единый социальный взнос составляет 22% зарплаты. Большинство этой суммы (но не вся) уходит на пенсии. Но даже если представить, что все 22% будут тратить на финансирование Пенсионного фонда, хватит на среднюю пенсию в размере всего 3,5 тыс. грн.

Главные проблемы пенсионной системы:

большое количество "особых прав" (прокуроры, судьи, правоохранители и т.п.);

низкие зарплаты;

большая доля теневой экономики;

старение населения;

депопуляция;

демографический кризис.

Сейчас средняя пенсия составляет 5,8 тыс. грн, дефицит покрывается из центрального бюджета. Однако при этом 62,6% пенсионеров получают выплату до 5 тыс. грн. Пенсия со средней зарплатой составит около 4,2 тыс. грн. То есть украинец, имевший среднюю зарплату примерно в 15,4 тыс. грн, на пенсии сможет получать только 27,2% привычного заработка. Достаточным считается показатель в 40%.

Почти равное количество пенсионеров и плательщиков взносов необычно по сравнению с странами ОЭСР, говорится в отчете. Нормальная ситуация: когда количество работающих значительно превышает количество пенсионеров. Тогда это позволяет обеспечивать достаточный размер выплаты. Но, в отличие от большинства стран, в Украине уменьшается также и количество пенсионеров. Например, еще в январе 2020-го, согласно данным Пенсионного фонда, их было 11,3 млн. То есть на 1 млн человек больше.

Еще одна проблема: большое количество "специальных пенсий". В Украине специальные выплаты получат 11,3% от общей численности сравнения. При этом среди стран ОЭСР один из самых больших показателей в Польше – 6%. То есть почти вдвое меньше, чем в Украине. При этом в среднем украинцы со специальными пенсионными правами уходят на пенсию в 45 (!) лет.

К примеру, пенсию по инвалидности получают около 1,5 млн украинцев. Их средний пенсионный возраст составляет всего 46,5 лет. Пенсию в случае потери кормильца получает более полумиллиона человек – пенсионный возраст составляет всего 30,6 года.

Военные и полицейские (это еще полмиллиона человек) выходят на заслуженный отдых в 51,1 года. "Чернобыльцы" – в 42 года, прокуроры – 47,1 года, судьи – в 55,4 года.

В Украине самый низкий пенсионный возраст. Но украинцы все равно живут на заслуженном отдыхе недолго

Ни одна страна Европы, включая Беларусь и Молдову, не сохранила пенсионный возраст на уровне 60 лет. В Украине же те, кто выполнит норматив по стажу (сейчас 31 год, постепенно повышается до 35 лет стажа), могут выходить на пенсию в 60 лет. По данным аналитиков ОЭСР, по последним данным 2021 года украинцы в среднем после 60 лет жили около 10 лет. Женщины – до 74,4 лет, что почти на 10 лет больше, чем у мужчин.

За 2019-2023 годы доля вышедших на пенсию до 60 лет упала с 25% до 11%, тогда как количество людей, получавших пенсию после 60 лет, возросло от 0.5% до 14%. Это произошло благодаря росту требований по стажу.

На графике указан пенсионный возраст для мужчин без учета поэтапного роста. К примеру, во Франции возраст выхода на пенсию постепенно увеличат с 62 до 64 лет. В Польше мужчины могут выходить на пенсию в 63 года, а женщины – в 58 лет.

Аналитики OECD считают, что в рамках пенсионной реформы возможно:

продлить стаж трудовой жизни;

сокращение неформальной занятости и специальных режимов (вариантов избегания официального трудоустройства);

увеличение взносов;

уменьшение льгот.

"Однако возможности для сокращения льготы ограничены уже низкими уровнями и распространенностью бедности пожилых людей в стране. Базу взносов можно расширить, способствуя продлению трудовой жизни и обеспечивая, чтобы все работники платить взнос в систему", - отмечают в справке.

В ближайшее время ситуация может только усугубляться. Критическая ситуация с рождаемостью, полномасштабная война, миграция, высокая смертность среди трудоспособного населения. Все это непременно усугубит ситуацию в пенсионной системе. Кроме того, после окончания войны Пенсионному фонду необходимо будет обеспечить специальные права для ветеранов. Они должны получить достойные выплаты. Также ожидаемо увеличится и количество получающих пенсии в связи с инвалидностью.

Без масштабной пенсионной реформы, детенизации рынка труда, борьбы с теневыми доходами, повышения пенсионного возраста, а также запуска накопительного уровня пенсионного обеспечения преодолеть кризис практически невозможно. Первым шагом должен стать вывод на рынок труда из тени. Это моральный долг каждого украинца перед старшим поколением. Пенсии, размер которых не позволяет обеспечить даже базовые потребности – результат зарплат в конвертах и неофициального трудоустройства.