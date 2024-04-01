В Украине перечислили зарплаты: какой теперь будет минималка, назван новый размер

В Украине с 1 апреля минимальную зарплату повысили с 7100 до 8000 грн. Вместе с тем, сумма, которую сможет получать работник после уплаты налогов, увеличилась с 5715 до 6440 грн.

Об этом говорится в материале OBOZ.UA. Реально минимальную зарплату в Украине получают две категории: некоторые бюджетники и работники в городах и селах. Именно для них и вырастет зарплата за счет повышения минималки. Но только в том случае, если работодатель действительно выполняет норму закона.

То есть:

если ориентироваться только на фактический (это минимальный набор товаров и услуг в актуальных ценах) прожиточный минимум, то минималка должна быть почти на 200 грн больше;

повышение минималки компенсируется повышением налоговых поступлений по зарплатам;

повышение минималки во время полномасштабной войны – положительный сигнал для рынка труда.

Важно отметить, что рост расходов в связи с повышением минималки почти всегда компенсируется ростом поступлений. После увеличения минимальной зарплаты с 1600 до 3200 грн в 2017 году доходы местных бюджетов выросли на 38%, налоговые поступления в общую казну – на 23%. Кроме того, это стимулировало рост экономики дополнительно на 0,5% ВВП и позволило увеличить бюджет Пенсионного фонда на 51 млрд. грн.

Повышение минимальной зарплаты приведет к перерасчету части пенсий. Речь идет о пенсиях, которые получают украинцы в возрасте от 65 лет, выполнившие нормы по стажу. По закону они имеют право на выплату в размере 40% минималки. Сейчас это 2840 грн., а с 1 апреля – 3200 грн. Также изменятся размеры некоторых платежей и лимитов.