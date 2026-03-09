В Украине "отменили" сокращение декретного отпуска: о чем новый Трудовой кодекс на самом деле

Проект будущего Трудового кодекса не содержит законодательной нормы, которая сокращает продолжительность декретного отпуска до 4 месяцев. Зато он предусматривает введение оплачиваемого родительского отпуска нового типа.

Видео дня

Об этом сообщили в Министерстве экономики, окружающей среды и сельского хозяйства. Таким образом в ведомстве опровергли информацию о сокращении отпуска по уходу за ребенком в Украине, продолжительность которого сейчас составляет 3 года.

"Это не соответствует действительности. Авторы таких информационных сообщений смешивают различные виды отпусков, которые имеют разное назначение", – отметили в Минэкономики.

Отпуск в связи с беременностью и родами (оплачиваемый)

Продолжительность сейчас : 126 календарных дней оплачиваемого отпуска (70 до родов и 56 после).

: 126 календарных дней оплачиваемого отпуска (70 до родов и 56 после). Как будет после принятия Трудового кодекса: до 3 лет с сохранением рабочего места и уплатой единого социального взноса за женщину (1902 грн/мес в 2026 году)

Отпуск по уходу за ребенком

Продолжительность сейчас : до 3 лет с сохранением рабочего места и уплатой единого социального взноса за женщину (1902 грн/мес в 2026 году)

: до 3 лет с сохранением рабочего места и уплатой единого социального взноса за женщину (1902 грн/мес в 2026 году) Как будет после принятия Трудового кодекса: до 3 лет с сохранением рабочего места и уплатой единого социального взноса за женщину (1902 грн/мес в 2026 году)

Таким образом в обоих случаях ничего не меняется – оба вида отпусков сохраняются без изменений. То есть, проект Трудового кодекса их не отменяет и не сокращает.

Новый оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком

Новый Трудовой кодекс предусматривает введение нового оплачиваемого отпуска по уходу за ребенком. Они не не заменяет и не сокращает отпуск до 3 лет и предусматривает:

продолжительность – 4 месяца;

2 месяца предусмотрены для матери , еще 2 месяца – для отца ;

, еще 2 месяца – ; передать свою часть другому родителю нельзя, но при отсутствии второго родителя отец или мать-одиночка могут использовать все 4 месяца;

воспользоваться правом на такой отпуск можно будет до достижения ребенком 8-ми летнего возраста.

Другие особенности проекта Трудового кодекса:

запрет увольнения работников с детьми до полутора лет или ребенком с инвалидностью;

защита одиноких матерей и одиноких отцов с ребенком до 14 лет;

гарантии для беременных относительно медицинских осмотров с сохранением оплаты.

"То есть речь не о сокращении гарантий, а наоборот, о дополнительных возможностях для совмещения работы и отцовства в соответствии с европейскими стандартами", – заверили в Минэкономики.

Как уже сообщал OBOZ.UA, будущий Трудовой кодекс также предусматривает введение европейской модели определения минимальной зарплаты. Это означает, что этот ключевой во многих смыслах показатель привяжут к другой величине – средней заработной платы в стране.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!