В Украине обновят правила подачи заявлений на соцуслуги: как можно будет подать заявление

Украинцы смогут подавать онлайн-заявления на социальные услуги. Решение о создании Социального портала Минсоцполитики принял Кабинет Министров.

Видео дня

Об этом сообщили в самом Минсоцполитики. Там отметили: за счет этого сократится время ожидания решения уполномоченных органов. Ведь Единая информационная система социальной сферы "будет автоматически подтягивать необходимую информацию".

"Достаточно будет перейти на Социальный портал Минсоцполитики, авторизоваться в личном кабинете, выбрать услугу и подписать заявление. Огромные очереди и кипы бумаг уйдут в прошлое, а скорая подача заявления или обращение уже в скором времени станет обыденностью", – отметили в министерстве.

В то же время, подчеркнули там, на портале можно будет найти всю необходимую информацию о социальных услугах. А также подать онлайн заявление или обращение, чтобы их получить, или же оставить сообщение о человеке или семье, нуждающейся в социальной поддержке.

"Кроме того, не нужно будет долго ожидать решения уполномоченных органов, ведь такие запросы будут рассматриваться на местах оперативно – Единая информационная система социальной сферы автоматически будет подтягивать необходимую информацию. Важно и то, что у граждан будет возможность отслеживать статус своих обращений в личном кабинете", – рассказали в Минсоце.

При этом подчеркивается: в настоящее время продолжаются приемные испытания системы. А об официальном запуске сообщат отдельно.

Украинцам раздадут до 3 тыс. грн от государства

В то же время, ко Дню Независимости Украины государство предусмотрело единовременную денежную помощь для определенных категорий граждан. Максимальная сумма выплат составляет 3 100 грн. Эти выплаты направлены на поддержку лиц с инвалидностью, бывших узников концентрационных лагерей и лиц, ставших инвалидами из-за общих заболеваний.

Всех получателей разовой денежной выплаты условно можно разделить на несколько групп. Процедура получения помощи будет напрямую зависеть от принадлежности лица к той или иной группе:

первая группа: пенсионеры. Пенсионеры получат единовременную выплату автоматически вместе с августовской пенсией. Важно, чтобы в их пенсионном деле было удостоверение, подтверждающее соответствующий статус;

вторая группа: лица, проходящие службу. К этой группе относятся военнослужащие, полицейские, лица начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, как и Государственной уголовно-исполнительной службы, службы судебной охраны;

третья группа: лица, не состоящие на учете. Эти лица должны подать заявление с добавлением паспорта, регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика, удостоверение, подтверждающее определенный статус, и справки из банка об открытии счета.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, с 1 июня 2024 года выплаты для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) в Украине продлили для тех, кому помощь назначили автоматически три месяца назад, а также для подавших заявление на продление. Выплаты будут предоставляться наиболее уязвимым категориям населения, включая лиц с низкими доходами, людей с инвалидностью, семьи с детьми и пенсионеров.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber . Не ведитесь на фейки!