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Украинцам раздадут до 3 тыс. грн от государства: кто может рассчитывать на выплату

Дарина Герцева
Экономика
2 минуты
1,8 т.
Кому выплатят деньги ко Дню Независимости

Ко Дню Независимости Украины государство предусмотрело единовременную денежную помощь для определенных категорий граждан. Максимальная сумма выплат составляет 3100 гривен. Эти выплаты направлены на поддержку лиц с инвалидностью, бывших узников концентрационных лагерей и лиц, ставших инвалидами из-за общих заболеваний.

Об этом сообщила Кобеляцкая территориальная община. Всех получателей разовой денежной выплаты условно можно разделить на несколько групп. Процедура получения помощи будет напрямую зависеть от принадлежности лица к той или иной группе:

  • первая группа: пенсионеры. Пенсионеры получат единовременную выплату автоматически вместе с августовской пенсией. Важно, чтобы в их пенсионном деле было удостоверение, подтверждающее соответствующий статус;
  • вторая группа: лица, проходящие службу. К этой группе относятся военнослужащие, полицейские, лица начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, как и Государственной уголовно-исполнительной службы, службы судебной охраны;
  • третья группа: лица, не состоящие на учете. Эти лица должны подать заявление с добавлением паспорта, регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика, удостоверение, подтверждающее определенный статус, и справки из банка об открытии счета.

Кому предусмотрены выплаты

Согласно решению Кабинета Министров Украины, выплаты получат лица с инвалидностью в результате войны и бывшие малолетние заключенные концентрационных лагерей, гетто и других мест принудительного содержания, которые признаны лицами с инвалидностью от общего заболевания, трудового увечья или других причин. Суммы выплат определены в зависимости от группы инвалидности:

  • I группа – 3100 гривен;
  • ІІ группа – 2900 гривен;
  • ІІІ группа – 2700 гривен.

Участникам боевых действий, пострадавшим участникам Революции Достоинства и бывшим несовершеннолетним узникам концентрационных лагерей, гетто и других мест принудительного содержания, а также детям, родившимся в таких местах принудительного содержания их родителей, предусмотрены выплаты в размере 1000 гривен. Лица, имеющие особые заслуги перед Родиной, получат выплату в размере 3100 гривен.

Для членов семей погибших (умерших) ветеранов войны, защитников и защитниц Украины, жен (мужчин) умерших лиц с инвалидностью в результате войны, которые не женились во второй раз, а также жен (мужчин) умерших участников боевых действий, участников войны и жертв нацистских преследований, выплаты составляют 650 гривен. Участники войны, бывшие узники концентрационных лагерей, гетто, других мест принудительного содержания, насильственно вывезенные на принудительные работы, дети партизан и других участников борьбы с нацистским режимом получат по 450 гривен.

Как получить выплаты

Денежная помощь предоставляется тем, кто получил соответствующий статус до 24 августа текущего года. Если выплата не поступит до 1 октября, можно обратиться в органы Пенсионного фонда Украины или в Центр предоставления административных услуг до 1 ноября. Это решение принял Кабинет Министров Украины на основе законов Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты" и "О жертвах нацистских преследований".

Как сообщал OBOZ.UA ранее, с 1 июня 2024 года выплаты для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) в Украине продлили для тех, кому помощь назначили автоматически три месяца назад, а также для подавших заявление на продление. Выплаты будут предоставляться наиболее уязвимым категориям населения, включая лиц с низкими доходами, людей с инвалидностью, семьи с детьми и пенсионеров.

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