Украинцам раздадут до 3 тыс. грн от государства: кто может рассчитывать на выплату

Ко Дню Независимости Украины государство предусмотрело единовременную денежную помощь для определенных категорий граждан. Максимальная сумма выплат составляет 3100 гривен. Эти выплаты направлены на поддержку лиц с инвалидностью, бывших узников концентрационных лагерей и лиц, ставших инвалидами из-за общих заболеваний.

Об этом сообщила Кобеляцкая территориальная община. Всех получателей разовой денежной выплаты условно можно разделить на несколько групп. Процедура получения помощи будет напрямую зависеть от принадлежности лица к той или иной группе:

первая группа: пенсионеры. Пенсионеры получат единовременную выплату автоматически вместе с августовской пенсией. Важно, чтобы в их пенсионном деле было удостоверение, подтверждающее соответствующий статус;

Пенсионеры получат единовременную выплату автоматически вместе с августовской пенсией. Важно, чтобы в их пенсионном деле было удостоверение, вторая группа: лица, проходящие службу. К этой группе относятся военнослужащие, полицейские, лица начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, как и Государственной уголовно-исполнительной службы, службы судебной охраны;

К этой группе относятся органов внутренних дел, как и Государственной уголовно-исполнительной службы, службы судебной охраны; третья группа: лица, не состоящие на учете. Эти лица должны подать заявление с добавлением паспорта, регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика, удостоверение, подтверждающее определенный статус, и справки из банка об открытии счета.

Кому предусмотрены выплаты

Согласно решению Кабинета Министров Украины, выплаты получат лица с инвалидностью в результате войны и бывшие малолетние заключенные концентрационных лагерей, гетто и других мест принудительного содержания, которые признаны лицами с инвалидностью от общего заболевания, трудового увечья или других причин. Суммы выплат определены в зависимости от группы инвалидности:

I группа – 3100 гривен;

ІІ группа – 2900 гривен;

ІІІ группа – 2700 гривен.

Участникам боевых действий, пострадавшим участникам Революции Достоинства и бывшим несовершеннолетним узникам концентрационных лагерей, гетто и других мест принудительного содержания, а также детям, родившимся в таких местах принудительного содержания их родителей, предусмотрены выплаты в размере 1000 гривен. Лица, имеющие особые заслуги перед Родиной, получат выплату в размере 3100 гривен.

Для членов семей погибших (умерших) ветеранов войны, защитников и защитниц Украины, жен (мужчин) умерших лиц с инвалидностью в результате войны, которые не женились во второй раз, а также жен (мужчин) умерших участников боевых действий, участников войны и жертв нацистских преследований, выплаты составляют 650 гривен. Участники войны, бывшие узники концентрационных лагерей, гетто, других мест принудительного содержания, насильственно вывезенные на принудительные работы, дети партизан и других участников борьбы с нацистским режимом получат по 450 гривен.

Как получить выплаты

Денежная помощь предоставляется тем, кто получил соответствующий статус до 24 августа текущего года. Если выплата не поступит до 1 октября, можно обратиться в органы Пенсионного фонда Украины или в Центр предоставления административных услуг до 1 ноября. Это решение принял Кабинет Министров Украины на основе законов Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты" и "О жертвах нацистских преследований".

Как сообщал OBOZ.UA ранее, с 1 июня 2024 года выплаты для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) в Украине продлили для тех, кому помощь назначили автоматически три месяца назад, а также для подавших заявление на продление. Выплаты будут предоставляться наиболее уязвимым категориям населения, включая лиц с низкими доходами, людей с инвалидностью, семьи с детьми и пенсионеров.

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