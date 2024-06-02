Выплаты ВПЛ с 1 июня 2024 года: какие изменения произошли и что следует знать переселенцам

С 1 июня 2024 года выплаты для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) в Украине продлили для тех, кому помощь назначили автоматически три месяца назад, а также для тех, кто подал заявление на продление. Выплаты будут предоставляться наиболее уязвимым категориям населения, включая лиц с низкими доходами, людей с инвалидностью, семьи с детьми и пенсионеров.

Об этом ранее сообщалось в Министерстве социальной политики Украины. Право на получение выплат в течение еще шести месяцев имеют следующие категории ВПЛ:

лица с тяжелыми формами заболевания, которым не установлена инвалидность;

дети, устроенные в семье патронатного воспитателя , патронатные воспитатели, дети, временно устроенные в семью родственников, знакомых, приемную семью, детский дом семейного типа;

, патронатные воспитатели, дети, временно устроенные в семью родственников, знакомых, приемную семью, детский дом семейного типа; лица, ухаживающие за ребенком до трех лет или ребенком, нуждающимся в уходе, до шести лет;

семьи, имеющие детей до 18 лет и/или до 23 лет, являющиеся студентами дневной или дуальной формы обучения;

дневной или дуальной формы обучения; лица, оказывающие социальные услуги на непрофессиональной основе;

студенты, которые обращаются самостоятельно в возрасте до 23 лет;

лица с инвалидностью ІІІ группы;

семьи пенсионеров;

лица старше 55 лет.

Условия прекращения помощи

Следует заметить, что выплаты для ВПЛ могут прекратить в течение двух месяцев после переназначения помощи, если лица, не работающие и не ухаживающие за детьми или людьми с инвалидностью, не будут способствовать своей занятости. Чтобы не потерять помощь, такие лица должны стать на учет в центр занятости, зарегистрироваться как физическое лицо-предприниматель, получить помощь на получение экономической самостоятельности, микрогрант на создание или развитие собственного бизнеса, ваучер на обучение и т.д.

Выплаты для ВПЛ, повторно эвакуируемые

Люди, которые повторно выехали в рамках обязательной эвакуации из Волчанска и Липцев Харьковской области, имеют право на выплаты ВПЛ. Об этом сообщила вице-премьер-министр Украины – министерша по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук. Речь идет о гражданах, отнесенных к спискам эвакуированных, которые составляют местные власти.

Те, кто самостоятельно выехал из населенных пунктов Харьковской области, где объявлена обязательная эвакуация, могут обратиться в департамент социальной защиты населения Харьковской ОВО по телефону горячей линии ((066) 283-41-43), чтобы их причислили к этим спискам. Для восстановления статуса внутренне перемещенного лица необходимо обратиться в ЦНАП или в управление социальной защиты населения в общинах, принявших ВПЛ.

Выплата пенсий пенсионерам-ВПО

Министерство социальной политики напоминает, что выплата пенсий пенсионерам, которые стали ВПЛ до 24 февраля 2022 года, получали пенсию в Сбербанке и не прошли идентификацию до 31 марта 2024 года, возобновится сразу после ее прохождения. Физическая идентификация введена для проверки, действительно ли средства от государства получает именно лицо, которому они назначены.

Тем пенсионерам-ВПЛ, которые не успели пройти идентификацию до 31 марта 2024 года, пенсионные выплаты продолжают начислять, но пока не перечисляют на банковские карты. После идентификации пенсию выплатят за все месяцы, пока человек ее не получал.

Размер пособия для ВПЛ в июне

Размер пособия для ВПЛ в июне остается неизменным. А именно:

3 тыс. грн – для детей и лиц с инвалидностью;

– для детей и лиц с инвалидностью; 2 тыс. грн – для взрослых.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, ежегодно в Украине около 4 тысяч детей остаются без родительской опеки, а после начала полномасштабной российской агрессии эта проблема стала еще более актуальной. При усыновлении или опеке таких детей украинцы могут получить выплаты до 11 186 грн.

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