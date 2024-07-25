В Украине вырос спрос на специалистов старшего возраста: в какой сфере и почему возник дефицит кадров

Украинские банки, столкнувшись с дефицитом кадров из-за массовой эмиграции и мобилизации, начали активно привлекать работников в возрасте 50+, поскольку они имеют большой опыт и не подлежат мобилизации. Для успешной интеграции старших работников банки создают специальные программы обучения и адаптируют рабочие места.

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Об этом сообщили менеджеры по работе с персоналом на круглом столе, проведенном "Финансовым клубом". Кристина Фехер, HR-директор ОТП Банка, подчеркнула, что из-за массовой эмиграции многие в возрасте 20-40 лет покинули Украину.

Это создало существенный вакуум в трудовых ресурсах банковского сектора. В условиях, когда молодежь уезжает из страны, банки вынуждены искать новые источники для пополнения своего кадрового резерва. Одним из таких источников стали люди постарше.

Директор по управлению персоналом Смысл Банка Елена Большая подтвердила, что банковский сегмент сейчас переживает тяжелые времена с точки зрения HR. Банкам необходимо максимально сосредоточиться на содержании персонала и искать новые каналы привлечения работников. Смысл Банк сделал большой акцент на привлечении кандидатов постарше.

"И мы решили сделать большой акцент на категорию старшего возраста. Мы заинтересовались проектом "Жизнелюб". Это проект категории 50-60+. На прошлой неделе мы пригласили 40 кандидатов 55+. В течение часа провели с ними собеседования. И мне кажется, что эта категория нами недооценена", – отметила Елена Великая. Многие из этих кандидатов уже получили от банка предложение работы, причем их уровень экспертности и мотивации оказался на более высоком уровне, чем ожидалось.

Работники постарше имеют ряд преимуществ, которые делают их привлекательными для работодателей. Среди них большой опыт, высокая ответственность, лояльность к работодателю, а также готовность к обучению и адаптации. Елена Великая рассказала, что во время собеседований кандидаты часто изъявляли желание занимать не только заявленные позиции, но и другие, учитывая свой многолетний опыт в разных сферах.

Кроме того, работники 60+ имеют еще одно значительное преимущество – они не подлежат мобилизации. Это важный критерий в современных условиях, когда мобилизация является одним из факторов, способствующих дефициту кадров.

Эксперты рынка труда считают, что привлечение работников постарше является обоснованным шагом для украинских банков. Однако для успешной интеграции этой категории работников в коллектив банкам необходимо создать соответствующие условия. Это может включать разработку специальных программ обучения и менторства, адаптацию рабочих мест и графиков работы.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, украинские банки потеряли около 10% работников из-за эмиграции, мобилизации и других факторов, вызванных войной. HR-отделы банков сталкиваются с большим эмоциональным напряжением из-за проблем с мобилизацией и бронированием работников, пытаясь обеспечить их поддержку и безопасность.

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