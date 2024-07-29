Украинские работодатели отказываются от старых зарплат: почему меняют уровень оплаты работников

Украинские работодатели вынуждены повышать зарплаты украинцам. Причина – нехватка рабочей силы.

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Об этом говорится в Макроэкономическом и монетарном обзоре Национального банка. Отмечается: вместе с повышением социальных выплат и низкой инфляцией "это способствует дальнейшему росту реальных доходов населения".

"Нехватка работников остается значительной. И продолжает давить на зарплаты в сторону увеличения", – рассказали в регуляторе.

В то же время, подчеркивается, количество ищущих работу незначительно выросло, что преимущественно отражало влияние сезонности. Тем не менее в целом, отмечается, количество новых вакансий на сайтах поиска работы в июне практически не изменилось – хотя обычно они "сезонно растут, в частности благодаря старту жатвы".

Каких специалистов Украине нужно будет сразу 1,5 миллиона

В то же время, по словам директора Научно-технического центра Академии строительства Украины Ивана Перегинца, для того чтобы максимально быстро – в течение 5-10 лет – восстановить разрушения, причиненные войной, Украине понадобится около 1,5 млн строителей. Ведь Россия уже разрушила в стране более 60 млн квадратных метров жилья. Он отметил: до полномасштабной войны в стране было 300 тыс. строителей.

При этом он подчеркнул: проводить восстановление по примеру того, как это делалось после Второй мировой войны, нельзя. Ведь экономическая формация изменилась.

"Те новостройки, которые были после Второй мировой войны, обслуживали промышленность, которая была в рамках каких-то городов. Сегодня возникает вопрос субурбанизации – переноса основных экономических и промышленных объектов на территорию городов, например создание индустриальных технологических парков", – констатировал эксперт.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, удаленная работа становится все более популярной в Украине. И на то есть причина – некоторые работодатели готовы платить своим сотрудникам за работу из дома более 50 тыс. грн.

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