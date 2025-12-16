В Украине может появиться новый налог: что говорят в Раде

После завершения войны в Украине могут ввести новый налог – на послевоенное восстановление. Полученные таким образом поступления направят в отдельный Фонд восстановления.

Как сообщает Forbes Ukraine, об этом рассказала заместитель министра развития общин и территорий Алена Шкрум. "Работаем над отдельным фондом восстановления", – отметила Шкрум.

Новый налог для восстановления после войны

Она назвала это вынужденным шагом, поскольку "ни один международный банк в мире не был создан для восстановления страны во время войны". К тому же большинство таких учреждений имеют длинные бюрократические процедуры и высокие требования государственных гарантий, но Украина нуждается в средствах здесь сейчас и поэтому вынуждена привлекать кредиты, но и они не покрывают всех бюджетных потребностей.

"Гранты – это примерно 5-10%. И это проблема, потому что кредиты придется возвращать нашим детям. Это неправильно", – объяснила она.

Шкрум напомнила, что после Второй мировой войны в Японии ввели отдельный налог для восстановления страны. Этот вариант рассматривается для наполнения Фонда восстановления и в Украине.

Впрочем, до окончания войны отдельного налога точно не будет. Сейчас основной задачей заместитель министра назвала наработку механизма Фонда восстановления:

создать базу;

запустить институт;

начать аккумулировать взносы международных партнеров, даже если на старте они будут небольшими.

"Главное – чтобы фонд заработал", – подчеркнула Алена Шкрум.

Гетманцев против

В то же время план правительства может столкнуться с препятствиями со стороны парламента. Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики и секретарь Совета по восстановлению Даниил Гетманцев ("Слуга народа") заявил о своей категорической позиции по этому поводу.

"Ни в коем случае, мы не рассматриваем дополнительные налоги на восстановление. Источниками восстановления должны быть средства от детенизации, привлеченные нами средства партнеров, внешние и внутренние инвестиции, а также репарационные деньги от РФ", – предупредил Гетьманцев.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что с 2027 года украинских ФЛП с оборотом от 1 млн могут заставить платить налог на добавленную стоимость (НДС). Это является требованием Международного валютного фонда (МВФ) и одним из структурных маяков для макрофинансовой помощи.

