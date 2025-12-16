ФОПов в Украине обяжут платить НДС: чего именно требуют в МВФ

До марта 2026 года в Украине могут ввести налог на добавленную стоимость (НДС) для физических лиц – предпринимателей (ФЛП, или по-украински "ФОПов"). Это является требованием Международного валютного фонда (МВФ) и одним из структурных маяков для макрофинансовой помощи.

Видео дня

Об этом сообщил заместитель председателя налогового комитета Верховной Рады Ярослав Железняк ("Голос"). Он объяснил процедуру принятия законопроекта:

в течение недели, то есть до 19 декабря, правительство должно опубликовать законопроект об уплате "ФОПами" с оборотом от 1 млн НДС с 2027-го года;

об уплате "ФОПами" с оборотом от 1 млн НДС с 2027-го года; в середине января законопроект должен быть зарегистрирован в Верховной Раде , что является prior action МВФ;

, что является prior action МВФ; принятие законопроекта до конца марта является маяком МВФ.

до конца марта является маяком МВФ. таким образом норма вступит в силу с 1 января 2027 года.

"Напомню, что главная причина таких требований МВФ является популистские инициативы власти о бездумной раздаче денег", – отметил нардеп.

Деньги из бюджета разлетаются на выплаты

В то же время премьер-министр Юлия Свириденко сообщила, что по состоянию на 16 декабря выплаты по программе "Зимняя поддержка" уже почти достигли 15 млрд гривен. Речь идет о предоставлении финансовой помощи по двум направлениям:

1000 грн для уязвимых категорий – выплаты получили 13 млн граждан (то есть в целом было потрачено 13 млрд грн);

– выплаты получили 13 млн граждан (то есть в целом было потрачено 13 млрд грн); 6500 грн для наиболее уязвимых слоев – выплаты получили более 272 тыс. граждан (1,768 млрд грн).

"ФОПам" упростят подачу налоговой отчетности

В 2026 году в Украине изменятся правила подачи налоговой отчетности – от физлиц-предпринимателей будут требовать подавать ее не ежемесячно, а ежеквартально. Таким образом, за год надо будет подать не 12, а 4 отчета (зато юридические лица продолжают подавать объединенную отчетность ежемесячно). Кого это касается:

ФЛП на любой системе налогообложения – относительно наемных работников.

– относительно наемных работников. Лица, осуществляющие независимую профессиональную деятельность (адвокаты, частные исполнители, аудиторы и т.д.).

(адвокаты, частные исполнители, аудиторы и т.д.). Частные нотариусы – в части отчетности по НДФЛ и военного сбора.

– в части отчетности по НДФЛ и военного сбора. ФЛП, предоставляющие услуги по заключению биржевых сделок или участвующие в их заключении.

Также OBOZ.UA сообщал, что с 1 января 2026 года для части украинских предпринимателей меняются правила расчетов с клиентами. Все "ФОПы", которые принимают наличную оплату, должны обеспечить возможность расчета банковской картой. Отмечается, что это правило распространяется впервые и на ФЛП 1-й группы, которые ранее были от этого освобождены.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!